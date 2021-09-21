Арестович насправді "лікує" українське суспільство, – радник Єрмака

В Офісі Президента відреагували на скандальні заяви Олексія Арестовича. Михайло Подоляк вважає, що спікер української делегації у ТКГ "підіймає важливі теми".

Арестович підіймає теми, які замовчують, – Подоляк

Спікер української делегації говорить про те, суспільство "вважає за краще роками замовчувати". Про це радник Андрія Єрмака Подоляк заявив у інтерв'ю.

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Якщо ми не можемо говорити про те, що дійсно болить, то хвороби тільки прогресують. Олексій часто йде на свідомі провокації, витягує на себе негатив, а потім спокійно, виважено, тонко працює з цим. Парадоксальну річ скажу, але, вважаю, що саме Арестович лікує наше суспільство від традиційних медійних істерик,

– наголосив політик.

Подоляк пояснив, що саме так Арестович надає людям можливість проговорити непрості речі "як у кабінеті психотерапевта".

Він також підкреслив, що Арестович "точно позитивний персонаж", оскільки конфліктує з громадянами, яких їхні політичні опоненти називають "порохоботами".

Що відомо про одіозні заяви Арестовича