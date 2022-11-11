"Поки не побачу – не повірю": Арестович назвав головні переваги нової допомоги від Байдена

Президент США Джо Байден під час пресконференції натякнув, що Україна вже отримала далекобійні ракети HIMARS дальністю близько 160 миль, тобто 257 кілометрів. Ці ракети можуть змінити ситуацію у війні на нашу користь.

Про це в ефірі з Марком Фейгіним на ютуб-каналі ФЕЙГИНLIVE розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. Він додав, що ця інформація – сенсація, яка має більше значення, ніж будь-які розмови про переговори.

Зверніть увагу Байден натякнув, що Україна вже отримала далекобійні ракети для HIMARS

Дістанемо до Криму

Він зазначив, що поки ця інформація потребує перевірки.

Я поки що не вірю, що вони справді передадуть такі ракети. Поки не побачу – не повірю,

– мовить Арестович.

За його словами, цей натяк Байдена міг бути інструментом, щоб зробити Кремль більш зговірливим і схильним до переговорів.

Арестович зазначає, якщо Україна отримає далекобійні ракети, дальністю близько 160 миль (257 кілометрів – 24 канал), то зможе дістати ними до Криму.

"Від Нової Каховки до в'їзду у Крим – усього 80 кілометрів. Там чотири доріжки та три мости, і вони дуже вдало будуть "приговорені". А ракетами з дальністю 160 миль можна дістати до аеродромів у Криму, до командних штабі, складів, наприклад. А що буде з залізною дорогою та постачанням – "піши пропало", – розповів радник глави ОПУ.

Новий пакет допомоги від США

Арестович також нагадав, що Пентагон заявив про надання нового пакету допомоги, який включає:

Ракети для систем ППО HAWK.

Він зазначив, що іспанці передають три HAWK, а британці 1000 ракет "земля – повітря" до них.

4 системи ППО Avenger і ракети Stinger.

"Avenger – це Stinger самохідний на Hummer. Для військ, що наступають, для їх прикриття з повітря", – зазначає Арестович.

додаткові боєприпаси для HIMARS.

"Не уточнюють, які саме, якщо ті, що ми обговорювали, цю інформацію треба одразу ставити у заголовок ", – вважає він.

21 тисяча артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

500 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів;

10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 міліметрів.

"Це дуже цінна зброя, головна групова піхотна зброя, яка вирішує багато серйозних задач – від піхоти до бронетехніки", – зауважив радник.

100 вантажівок HMMWV.

400 гранатометів.

стрілецька зброя, оптика та понад 20 мільйонів патронів.

підривне обладнання для прибирання перешкод.

захисне спорядження від холодної погоди.

За словами співрозмовника, в новому пакеті допомоги акцент зроблений на ППО та далекобійному озброєнні, бронетехніці та прикритті з повітря наступаючих угрупувань.

Це добре і демонструє, до якого характеру дій ми готуємось. А саме – рухатись вперед, крити тили ворога далекобійною зброєю і прикриватись від армійської авіації ворога,

– наголошує радник.

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