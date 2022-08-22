дугіна попередили, вбивши його доньку

Відповідну версію вбивства дарьї дугіної розповів позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив, що версія, мовляв, хотіли вбити алєксандра дугіна – не відповідає дійсності.

До теми Дуже професійне, – Піонтковський розповів, хто стоїть за вбивством дугіної

Жодного алєксандра дугіна не хотіли вбити. Вбивали саме дарью, вбивали російські спецслужби чи близько того,

– сказав Арестович.

Радник очільника ОП наголосив, що дугіну вбили через гроші. За його словами, в більшості випадків вбивають через гроші.

Олексій Арестович припустив, що дарья дугіна або її батько алєксандр "влізли в гроші". Ймовірно, як сказав Арестович, мали місце бюджетні кошти.

Також радник глави ОП вважає, що, швидше за все, проблеми були в алєксандра дугіна, а вбивством доньки його намагалаися попередити.

Вбивство дугіної: що відомо

Дізнайтесь більще – деталі підриву авто пропагандиста дугіна: дивіться відео