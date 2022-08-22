дугіна попередили, вбивши його доньку
Відповідну версію вбивства дарьї дугіної розповів позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив, що версія, мовляв, хотіли вбити алєксандра дугіна – не відповідає дійсності.
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Жодного алєксандра дугіна не хотіли вбити. Вбивали саме дарью, вбивали російські спецслужби чи близько того,
– сказав Арестович.
Радник очільника ОП наголосив, що дугіну вбили через гроші. За його словами, в більшості випадків вбивають через гроші.
Олексій Арестович припустив, що дарья дугіна або її батько алєксандр "влізли в гроші". Ймовірно, як сказав Арестович, мали місце бюджетні кошти.
Також радник глави ОП вважає, що, швидше за все, проблеми були в алєксандра дугіна, а вбивством доньки його намагалаися попередити.
Вбивство дугіної: що відомо
- У Підмосков'ї ввечері 20 серпня вибухнув джип доньки алєксандра дугіна. Унаслідок вибуху авто Land Cruiser Prado загинула його донька дарья дугіна та водій.
- Повідомлялося, що дарья поверталася з фестивалю "Традиція" і алєксандр дугін теж повинен був їхати в тій самій автівці. Наступного дня сам дугін потрапив у лікарню.
- Антикризовий радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не причетна до того, що сталося з дугіною.
- 22 серпня фсб росії нібито знайшло "вбивцю" дугіної. За даними росії, це українка Наталя Вовк. Однак у полку захисників Маріуполя заявили, що Вовк не належала до них.
- Також звинувачення росії – бездоказові та є частиною інформаційної війни. Зокрема завдяки цьому кремль намагається збільшити градус ненависті пересічних росіян до українців.
- Чоловік українки, яку російське фсб звинуватило у вбивстві дугіної, є у базі "Миротворця". Попередньо відомо, що він причетний до організації так званого референдуму на Донбасі.
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