дугина предупредили, убив его дочь

Соответствующую версию убийства дарьи дугиной рассказал внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что версия, мол, хотели убить александра дугина – не соответствует действительности.

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Никакого александра дугина не хотели убить. Убивали именно дарью, убивали российские спецслужбы или около того,

– сказал Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что дугину убили из-за денег. По его словам, в большинстве случаев убивают из-за денег.

Алексей Арестович предположил, что дарья дугина или ее отец александр "влезли в деньги". Вероятно, как сказал Арестович, имели место бюджетные средства.

Также советник главы ОП считает, что, скорее всего, проблемы были у александра дугина, а убийством дочери его пытались предупредить.

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