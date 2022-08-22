дугина предупредили, убив его дочь
Соответствующую версию убийства дарьи дугиной рассказал внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что версия, мол, хотели убить александра дугина – не соответствует действительности.
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Никакого александра дугина не хотели убить. Убивали именно дарью, убивали российские спецслужбы или около того,
– сказал Арестович.
Советник главы ОП подчеркнул, что дугину убили из-за денег. По его словам, в большинстве случаев убивают из-за денег.
Алексей Арестович предположил, что дарья дугина или ее отец александр "влезли в деньги". Вероятно, как сказал Арестович, имели место бюджетные средства.
Также советник главы ОП считает, что, скорее всего, проблемы были у александра дугина, а убийством дочери его пытались предупредить.
Убийство дугиной: что известно
- В Подмосковье вечером 20 августа взорвался джип дочери александра дугина. В результате взрыва авто Land Cruiser Prado погибла его дочь дарья дугина и водитель.
- Сообщалось, что дарья возвращалась с фестиваля "Традиция" и александр дугин тоже должен был ехать в том же авто. На следующий день сам дугин попал в больницу.
- Антикризисный советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет отношения к тому, что произошло с дугиной.
- 22 августа фсб россии якобы нашел "убийцу" дугиной. По данным россии, это украинка Наталья Вовк. Однако в полку защитников Мариуполя заявили, что Вовк не принадлежала к ним.
- Также обвинения россии – бездоказательны и являются частью информационной войны. В частности, благодаря этому кремль пытается увеличить градус ненависти рядовых россиян к украинцам.
- Муж украинки, которую российское фсб обвинило в убийстве дугиной, находится в базе "Миротворца". Предварительно известно, что он причастен к организации так называемого референдума на Донбассе.
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