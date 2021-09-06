Арестович назвав врятованих афганських біженців освіченішими, аніж "середній українець"
6 вересня 2021 , 16:35Читать новость на русском
Джерело:UKRLIFE.TV
Олексій Арестович відзначився черговою одіозною заявою. Він заявив, що надання притулку біженцям – це начебто "тягар білої людини".
Речник української делегації в ТКГ Арестович наголосив, що Євросоюз закриває прохід біженцям через Балкани та Італію. Тому вони оберуть Україну.
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Арестович наголосив, що Україна – готова до цього. Зокрема, у першому таборі розмістять 5 тисяч людей.
Політик також закликав не боятися біженців. Арестович зауважив, що це не "моджахеди з кинджалами", а люди, які мають освіту та знають мови.
Часто вони освічені набагато більше, аніж середній українець, та інтегровані у західне суспільство,
– заявив Арестович.
Заяви Арестовича
- Арестович відзначився тим, що запропонував назвати українську мову "руською". Усе через те, що сучасна українська – начебто дуже схожа до тієї мови, якою спілкувалися у Київській Русі. За словами Арестовича, це нібито стало б для Росії "ударом у серце дракона".
- Також Арестович запропонував змінити назву держави. Політик заявив, що "Русь – це ми, я б змінив назву держави, назвав би нас Русь – Україна, подвійну назву зробив би, наше завдання – стати Руссю-Україною".