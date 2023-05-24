"Чому не в Бєлгороді": як мережа реагувала на "полковника" Арестовича на пляжі Ізраїлю

Колишнього позаштатного радника глави Офісу Президента помітили на пляжі в Ізраїлі. Хвилю обговорень викликав не лише факт виїзду Олексія Арестовича за межі України, а й – його зовнішність.

Ще у понеділок, 22 травня, телеграм-канали повідомили, що Арестович відпочиває в Ізраїлі та навели кадри, що підтверджують це. Як на це реагували користувачі мережі та загалом що відомо про цей скандал – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Арестович хайпує на бодипозитиві

Перед тим, як перейти безпосередньо до реакції мережі, зазначимо, сам ексрадник глави ОП вирішив трішки "похайпувати" на цій темі. Власне, він опублікував світлину свого тіла, підписавши її: "Доброго ранку".



Тіло Арестовича / Фото з фейсбуку колишнього радника очільника ОП

Один із користувачів у твітері прокоментував цей допис так: "Арестович продемонстрував свій "залізний прес". Чи це той самий відволікаючий маневр перед контрнаступом?".



Арестович на пляжі в Ізраїлі / Фото з телеграм-каналів

І загалом було багато дописів про "пузо Арестовича", "пельмені" та те, що, мовляв, тепер ексрадник "не секс-символ", адже його тіло зовсім не відповідає "стандартам краси".

Обговорення зовнішності Арестовича / Скриншоти з твітера

Звісно, будь-який гумор має право на існування. Однак в цій ситуації зовнішність Арестовича – це не той "пріоритет", який потребує настільки масштабного розголосу. Тим паче, що в кожної людини свої еталони та кожен має право мати таке "пузо", яке йому подобається.

Що таке бодипозитив Соціальний рух, який бореться проти висміювання зовнішності, стандартів краси та за прийняття свого тіла таким, яким воно є. Першочергово виник він у феміністичних колах та був спрямований проти нав'язування зовнішніх ідеалів для жінок.

Тому й ключовими у цій історії є інші моменти:

Чому Арестович називав себе "полковником", а не воює? Чому він поїхав в Ізраїль, як він це зробив? Якими будуть наслідки цього скандалу?

Чому "полковник" не в Бєлгороді?

Відомий журналіст, блогер, а тепер військовий Майкл Щур іронічно закликав Арестовича повернутись до Бєлгорода, адже він там нібито дуже потрібний людям.

Також інші юзери писали таке на цю ж тему:

"Полковник Арестович на пляжі в Ізраїлі чекає на гелікоптер, який відвезе його звільняти Бєлгород";

"У мене тільки одне питання щодо Арестовича, він поїхав на 2-3 тижні? Чи на довше?".

"Полковник Арестович вплав перебирається через Бєлгородське водосховище і виходить на прохорівський рубіж. Скоро буде генералом, мабуть".

"Арестовича було помічено на пляжі в Тель-Авіві. Офіцер української армії на варті далеких підступів до Батьківщини".

"Мало хто знає, але Арестович виїхав з України, скориставшись своїм російським закордонним паспортом".

"Бойовий підполковник Олексій Арестович прокоментував поточну ситуацію на фронті: "Я зараз перебуваю в Бєлгородській області, це мій 44 з половиною бойовий вихід. Рубимось тут, а не то шо деякі діячі по пляжах Тель-Авіва валяються. Сором їм".

Арестович "мав би бути" в Бєлгороді, однак – в Ізраїлі / Скриншоти 24 Каналу

Очевидно, у великій кількості дописів навколо цього скандалу згадується Бєлгород, адже саме в цьому регіоні ворожої держави російські добровольці розпочали декілька днів тому операцію зі створення "безпекової зони".

Водночас Олексія Арестовича іронічно називають "полковником", адже ще минулого року спалахнув скандал навколо того, що він сам себе так назвав. Згодом Міноборони спростувало цю заяву.

Обурення через сам факт виїзду

Одна з користувачок твітера оставила риторичне запитання стосовно того, чому ексрадник зміг виїхати за кордон, а її батько не має такого права.

Також були обурення з боку чоловіків, що понад рік не бачили своїх жінок та дітей, оскільки ті перебувають за кордоном, а їм виїзд – заборонено.



"Чому Арестович виїхав, а іншим не можна" / Скриншот з мережі

23 травня Олексій Арестович опублікував у своїх соціальних мережах світлину зі Герцлійської конференції в Ізраїлі, зазначивши, що на цьому заході було порушено такі важливі теми, як стримування російської агресії та створення нових гарантій безпеки для нашої держави.



Арестович на конференції в Ізраїлі / Фото з його соцмереж

Це могло б пояснити насправді, чому Арестович приїхав в Ізраїль. Однак поки не зрозуміло, хто йому видав дозвіл на перетин кордону? У ролі кого він виїхав, чи представляв Україну на цій конференції, чи лише себе?

Герой багатьох зашкварів

Зазначимо наостанок, що це не єдиний скандал, у якому був помічений колишній радник глави Офісу Президента:

після російської атаки на Дніпро 14 січня він заявив, що в багатоквартирний будинок влучила не ворожа ракета, а уламок від неї, що збила українська ППО;

до початку повномасштабного вторгнення він пропонував перейменувати нашу державу на "Русь-Україна";

також він неодноразово захищав російську мову, одного разу назвав АТО – "курортом", негативно висловлювався про ЛГБТК+ людей та публічно ностальгував за СРСР.

Більше прочитати про всі зашквари Олексія Арестовича ви можете у цьому матеріалі 24 Каналу.