Є різниця між хотіти і могти, – Арестович про можливий напад з Білорусі

Днями в Генштабі ЗСУ заявили, що Білорусь готується до війни з Україною. Попри це, в Александра Лукашенка не достатньо ресурсу і можливостей, щоб воювати.

Про це на онлайн-трансляції каналу "Фейгін Live" розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, Лукашенко досі маневрує між немилістю Путіна і вступом у війну.

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Однак Олексій Арестович підкреслив, що існує велика різниця в оцінці можливостей і оцінці намірів.

Опір Білорусі

Росія намагається створити можливості нападу для Білорусі, попри опір її владних кіл і населення.

Звичайно, для них (росіян – 24 канал) було б вигідно напасти з території Білорусі і втягнути збройні сили Білорусі чи прикордонників безпосередньо у війну. Але їхнє керівництво в особі Лукашенка активно чинить опір,

– заявив Арестович.

За словами Арестовича, Лукашенко опирається за звичною схемою. Він інтригує на міжнародній арені, намагаючись перебалансувати вплив Росії впливом НАТО, Китаю, Європи. З іншого боку, Білорусь проводить заходи, щоб відзвітувати Росії, мовляв, там бригаду відправили на кордон з Україною, народне ополчення створюють, риють рови тощо.

Це спричинило і припущення українських військових спостерігачів про можливий напад, сказав Арестович.

Хотіти – не значить могти

Арестович звернув увагу, що в Білорусі немає військового угрупування, а на його створення піде, як мінімум, півтора – два місяці. Але і створення угрупування – лише поява можливості, яка не гарантує її використання.

"Хотіти і могти – це дві різні категорії. До "могти" їм ще дуже далеко", – запевнив Арестович.

До того ж під час підготовки на Білорусь може вплинути багато додаткових факторів. Події на півдні та сході можуть легко змінити плани Путіна щодо Білорусі і Києва.

Чи буде напад з Білорусі: дивитись відео

Реальної загрози немає

Радник Офісу Президента зазначив, що можливі провокації, але навіть обстрілів з Білорусі поки Лукашенко не допускає. Білоруські військові воювати не хочуть, населення проти втягування у цю війну, вони відверто саботують.

Безпосередньої загрози з Білорусі зараз немає, навіть від російського війська,

– підкреслив Арестович.

Якщо загроза стане більш реальною, ніхто з українського керівництва та експертів не приховає цього, і будуть прийняті всі необхідні заходи, запевнив Арестович.

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