Арестович розповів про плани Росії піти в новий наступ на кількох напрямках одразу

Російські окупати готуються до наступу одразу на кількох напрямках. Однак українські захисники готові завдати їм чергових втрат.

Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Він пророкує загарбникам чергову невдачу.

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Росіян чекають лише невдачі

Арестович розповів, що російські окупанти планують йти у "маленький страшний наступ" одразу на кількох напрямках.

У Попасній підзбиралися російські війська, і можуть піти на захід чи північ. В районі Авдіївки "героїчний" штурм (відбувається – 24 канал) третій день. 3 штурми було. Хоча їх і помолотила наша артилерія, але вони підзібрались і хочуть пробити нас. І на Запорізькому напрямку під'їхав танковий батальйон, який теж хоче напасти,

– зазначив радник голови ОП.

Арестович зауважив, що українські захисники "з нетерпінням чекають" на загарбників. На його думку, спроби росіян пройти оборону ЗСУ не матимуть успіху.

"Це дивовижні спроби вбити свої війська об нашу оборону", – підсумував радник голови ОП.

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Втрати російських загарбників: останні новини

Станом на 13 травня українські захисники ліквідували майже 27 тисяч російських загарбників. Це – приблизні дані, оскільки тривають активні бойові дії, що ускладнюють підрахунок.

Окрім живої сили, окупаційні війська втратили 1205 танків та 2900 одиниць бойових броньованих машин.

Бійці ЗСУ продовжують завдавати ворогам нищівних втрат. Зокрема, десантники, які захищають Миколаївщину, нещодавно вчергове ліквідували російський безпілотник-розвідник.

На Сході 13 травня українські захисники відбили 9 ворожих атак. Вони знищили 130 рашистів, а також 2 танки, бронетранспортер, 5 бойових машин піхоти та купу іншої техніки окупантів.

Своєю чергою, поблизу Зміїного наші воїни втопили російський десантний катер типу Serna. Інший катер, на жаль, ухилився від ракети захисників.

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