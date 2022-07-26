Не лише Чорнобаївка: Арестович розповів про ще один головний анекдот цієї війни
26 липня 2022 , 06:57Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал "Фейгин Live"
Крім Чорнобаївки, головним анекдотом цієї війни стане "героїчний" наступ окупантів від Ізюма на Слов'янськ. За 3 місяці росіяни просунулись на кілометр.
Мати там найбільш боєздатне угрупування і просунутись на кілометр за 90 днів – це треба вміти, розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
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Підозрюю, що коли буде 350 день війни, я все ще казатиму: штурмують Долину, Богородичне, Святогірськ та намагаються наступати на Слов'янськ,
– зауважив Арестович.
Ситуація на Слов'янському напрямку
- У Генштабі ЗСУ 25 липня повідомляли, що на Слов’янському напрямку – обстріли. Зокрема в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка.
- Крім того, ворог завдав авіаційного удару поблизу Явірського. Загарбники намагаються поповнити втрати у живій силі та техніці.
- Окупанти обстрілюють і сам Слов'янськ. Наприклад, 22 липня гатили по житлових кварталах. Було 6 пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків. Кілька людей постраждали.
- Українські прикордонники готуються до "прийому" окупантів. Вони копають шанці, а паралельно лунають вибухи.
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