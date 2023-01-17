"На 2 – 3 тижні": мережа вибухнула мемами після заяви Арестовича про звільнення

Олексій Арестович після гучного скандалу написав заяву на звільнення з Офісу Президента. Українці жартують, що це може бути на "2 – 3 тижні".

Так, заяву політик написав 17 січня. У цей же день її погодили на Банковій. Мережа традиційно вибухнула мемами та жартами. Далі 24 канал зібрав найяскравіші з них.

До речі Офіс Президента погодив відставку Арестовича з посади радника

Йде епоха

Українці були дещо здивовані таким рішенням. Кепкують, мовляв, "Звільняється Арестович – йде епоха". Також пригадали посадвцю заяву про "відкликав вибачення" та, звісно, "2 – 3 тижні".



Жарти про звільнення Арестовича / Скриншот зі сторінки Андрій Бджоляр



Традиційні ребуси / Скриншот зі сторінки Антона Тимошенка

Меми про відставку Арестовича / Фото з мережі:

Що цьому передувало