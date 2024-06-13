Аргентина доєдналася до "Рамштайну": що може запропонувати Україні

Під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України 13 червня стало відомо щодо до формату "Рамштайн" приєднався новий учасник. Ним стала Аргентина.

Після обрання президентом у 2023 році Хав'єра Мілея, країна активно підтримує зусилля України у війні. Експерт з нацбезпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко у розмові з 24 Каналом оцінив перспективи участі Аргентини в "Рамштайні".

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Знаходить варіанти допомоги

Аргентина, як зазначив він, країна, яка має серйозний потенціал, зокрема, військовий.

Вона може долучитися до різних проєктів щодо технологій сучасної війни. Тому Аргентина знайде своє місце в "Рамштайн",

– зауважив експерт з нацбезпеки.

Сьогодні президент Аргентини займає активну позицію підтримки цивілізованого світу. Також він у різний спосіб знаходить варіанти допомоги України – щонайменше на дипломатичному фронті.

"Далі чекатимемо від Аргентини допомоги у вигляді військової техніки та технологій", – підкреслив Іван Варченко.

Відносини України та Аргентини: актуальне

У Швейцарії 15 та 16 червня відбудеться Саміт миру, у роботі якого візьмуть участь представники понад 100 країн. Президент Аргентини спочатку зробив заяву, що не буде присутній на Саміті. Проте згодом він змінив свою думку. Хав'єр Мілей все ж приїде до Швейцарії.

За даними ЗМІ, Володимир Зеленський передав Мілею спеціальне запрошення, щоб "його аргентинський друг був присутнім хоча б на церемонії відкриття саміту". Також до лібертаріанського уряду Аргентини звернулися з петицією, в якій просили Мілея приїхати на Саміт миру.

Крім того, Аргентина може підтримати принаймні два пункти Формули миру, яка буде представлена у Швейцарії: пункт радіологічної та ядерної безпеки та пункт відновлення територіальної цілісності України.

Водночас Аргентина планує передати Україні 5 літаків четвертого покоління Super-Etendard, які мають підтримати обороноздатність нашої країни.

13 червня в Брюсселі відбулось засідання у форматі "Рамштайн", на якому глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про те, що новим учасником Контактної групи з питань оборони України стала Аргентина. Остін також наголосив, що "ставки у цій війні високі", адже ніхто не хоче жити у світі, де домінує Росія. Він висловив впевнення, що "коаліція продовжить відповідати на виклики".