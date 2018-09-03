Архітектор Кернеса відмовляється свідчити у справі про смертельну ДТП

Колишній головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький не дає свідчень у справі про смертельну ДТП за його участі, яка сталась на Харківщині 19 серпня.

Вдень 19 серпня на трасі Харків – Вовчанськ сталась жахлива аварія, у якій загинуло троє людей.

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За кермом автомобіля Lexus, який зіткнувся з автомобілем "ВАЗ", перебував 64-річний колишній головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький.

Тоді в аварії загинуло троє осіб, які перебували в легковику.

3 вересня у поліції Харківщини повідомили, що Чечельницький не дає свідчень у цій справі, пише "Інтерфакс-Україна".

64-річний водій авто Lexus відмовився свідчити на підставі статті 63 Конституції України,

– зазначили у відділі комунікації поліції області.

Правоохоронці підтвердили, що підозрюваних у цій справі поки немає. Слідчі призначили низку експертиз, зокрема медичну, трасологічну та транспортну.