Архієпископ пояснив, хто стоїть на перешкоді єднанню української церкви

Президент Петро Порошенко звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія із закликом видати томос щодо автокефалії Православної церкви в Україні. Розмова тривала протягом семи годин. Щоб зробити таку серйозну заяву, глава держави зібрав усіх очільників парламентських фракцій, і просить Верховну Раду підтримати це рішення.

Про важливість такого кроку у прямому ефірі 24 Каналу розповів архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря.

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"Якщо говорити про історичний час, то якраз зараз виповнюється 100 років від початку перших змагань за автокефалію православної церкви в Україні. 1 січня 1919 року Директорія УНР видала закон про автокефалію. На жаль, через історичні події в ті часи ці прагнення неможливо було реалізувати. І відновлення автокефалії та церкви в Україні сталося вд 90-го року, коли було обрано першого Патріарха Мстислава", – розповів архієпископ.

За його словами, від того часу українська церква, Київський Патріархат бореться за визнання цієї автокефалії іншими помісними православними церквами, в першу чергу – Константинопольським Патріархатом. Це визнання надасть можливість нормального повноцінного спілкування, як з іншими поімісними православними церквами у всьому світі, так і відкриє шлях до єднання православної церкви в Україні.

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"Адже, як відомо, на перешкоді цьому єднанню зараз стоїть те, що прихильники Московського Патріархату не визнають істинність церкви Київського Патріархату, а також Автокефальної церкви. Тому не бажають мати з нашою церквою спілкування. Визнання з боку Вселенського патріарха, оформлене через томос, спеціальний документ про визнання церковної незалежності, відкриє шлях до повноцінного спілкування і створення єдиної помісної церкви, тобто подолання того церковного розділення на Київський та Московський патріархати", – зазначив Євстратій.

Також архієпископ переконаний, що після створення єдиної помісної церкви, ситуація в країні зміниться.

Очевидно, ми передбачаємо, що якась певна частина православних віруючих, духовенства, єпископів побажають далі залишатися у підпорядкуванні російської православної церкви, вони мають на це право. Але вони будуть далі існувати в Україні саме як російська православна церква, яка буде діяти, як, до речі, у нас діють дві інших: російська православна церква закордонна та російська старообрядницька церква. Але очевидно, що ситуація не буде такою, як дотепер,

– запевнив Євстратій.

Нагадаємо, за словами Петра Порошенка, Єдина православна помісна церква не стане державною. Всі віряни матимуть право вільно обирати собі як конкретний храм, так і церковну юрисдикцію.