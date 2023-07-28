Може бути спеціальна служба, яка привезе їх назад, – ОП про відпочинки депутатів на Мальдівах
Після війни в Україні можуть створити спеціальну службу, яка привезе назад депутатів з-за кордону. Тому політикам не вдасться уникнути відповідальності.
Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОП Михайло Подоляк, коментуючи інцидент з нардепом від "Слуги Народу". Як відомо, Юрія Арістова помітили на Мальдівах.
До теми Їхні статки – на фронт: ефективний спосіб карати депутатів за протиправні дії
"Хто сказав, що після війни не буде побудована спеціальна служба, яка шукатиме їх по світу й привезе звідти назад?" – риторично запитав Подоляк.Зверніть увагу! Повне ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна прочитати вже згодом на сайті 24 Каналу. Не пропустіть!
Поки одні українські громадяни віддають останнє на фронт, інші – дозволяють собі наживатись. За це має бути серйозна відповідальність.
Як змусити політиків діяти відповідно до воєнних умов
З огляду на ситуацію в країні представники влади зобов'язані самостійно самообмежуватись. Якщо вони на це не здатні, їх можуть примусити за допомогою таких кроків:
- мінімізація розподільчих функцій;
- жорсткі дії правоохоронних органів.
Що відомо про Арістова: основне
- Після інциденту з відпочинком на Мальдівах Верховна Рада 27 липня підтримала припинення депутатських повноважень народного депутата України Юрія Арістова. "За" проголосували 320 депутатів.
- Раніше Арістов написав заяву про складання повноважень. Документ надійшов до парламенту ще 25 липня.
- До слова, голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія заявив, що членство Арістова у фракції планують негайно зупинити.