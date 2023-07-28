Може бути спеціальна служба, яка привезе їх назад, – ОП про відпочинки депутатів на Мальдівах

Після війни в Україні можуть створити спеціальну службу, яка привезе назад депутатів з-за кордону. Тому політикам не вдасться уникнути відповідальності.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОП Михайло Подоляк, коментуючи інцидент з нардепом від "Слуги Народу". Як відомо, Юрія Арістова помітили на Мальдівах.

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"Хто сказав, що після війни не буде побудована спеціальна служба, яка шукатиме їх по світу й привезе звідти назад?" – риторично запитав Подоляк.

Повне ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна прочитати вже згодом на сайті. Не пропустіть!

Поки одні українські громадяни віддають останнє на фронт, інші – дозволяють собі наживатись. За це має бути серйозна відповідальність.

Як змусити політиків діяти відповідно до воєнних умов

З огляду на ситуацію в країні представники влади зобов'язані самостійно самообмежуватись. Якщо вони на це не здатні, їх можуть примусити за допомогою таких кроків:

мінімізація розподільчих функцій;

жорсткі дії правоохоронних органів.

Що відомо про Арістова: основне

Нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова помітили в 5-зірковому готелі на найбільшому острові Мальдівів. Ціна там стартує від 100 тисяч гривень за добу. Готель підтвердив, що депутат зупинявся в них, але вже виїхав.