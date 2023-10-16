Армія дронів установила абсолютний рекорд: скільки російської техніки знищили за тиждень

Рекорд пов'язаний із наступом росіян на Авдіївку. На цьому напрямку тривають запеклі бої.

Армія дронів – це спільний проєкт Міноборони, Мінцифри, Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та UNITED24. Він досить ефективний, тож віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про новий рекорд.

Дивіться також Втретє за тиждень: українські військові збили російський Су-25

Деталі від Федорова

Абсолютний рекорд від Армії дронів – бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень,

– написав він.

Безпілотники добре показують себе в обороні українських позицій і знищенні російської техніки.

Міністр подякував нашим захисникам, "які в надскладних умовах тримають оборону та активно уражають окупантів". Також він показав докладну інфографіку щодо втрат росіян у техніці.

Скільки техніки втратили окупанти завдяки роботі Армії дронів

"У росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання", – зазначив Федоров.



Втрати росіян у техніці протягом тижня / Інфографіка з телеграм-каналу Михайла Федорова

Слід зауважити, що дані на інфографіці стосуються роботи різних підрозділів, але всі вони надали відеопідтвердження знищення техніки.

Втрати росіян