Армія дронів установила абсолютний рекорд: скільки російської техніки знищили за тиждень
Джерело:Михайло Федоров
Рекорд пов'язаний із наступом росіян на Авдіївку. На цьому напрямку тривають запеклі бої.
Армія дронів – це спільний проєкт Міноборони, Мінцифри, Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та UNITED24. Він досить ефективний, тож віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про новий рекорд.
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Деталі від Федорова
Абсолютний рекорд від Армії дронів – бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень,
– написав він.
Безпілотники добре показують себе в обороні українських позицій і знищенні російської техніки.
Міністр подякував нашим захисникам, "які в надскладних умовах тримають оборону та активно уражають окупантів". Також він показав докладну інфографіку щодо втрат росіян у техніці.
Скільки техніки втратили окупанти завдяки роботі Армії дронів
"У росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання", – зазначив Федоров.
Втрати росіян у техніці протягом тижня / Інфографіка з телеграм-каналу Михайла Федорова
Слід зауважити, що дані на інфографіці стосуються роботи різних підрозділів, але всі вони надали відеопідтвердження знищення техніки.
Втрати росіян
- Попередні рекорди Армії дронів стосуються знищення артилерії на початку жовтня і в середині вересня.
- На 16 жовтня росіяни втратили майже 900 окупантів за добу, багато броньованих машин, безпілотників та артилерії.
- А минула п'ятниця стала достоту "п'ятницею 13-го", адже лише за дві доби було три ураження на двох російських суднах.