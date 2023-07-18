Росія не визнає свою крихкість: розкол в армії реальний, а втрати жахливі, – Воллес

Війну в Україні можна виграти. НАТО діє як стримувальний фактор проти Росії, яка насправді є крихкішою, ніж здається.

Про це під час виступу на конференції Інституту глобальних змін Тоні Блера в Лондоні заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Очікують, що в найближчі місяці він піде у відставку.

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Війну можна виграти

Говорячи про реакцію Владіміра Путіна на НАТО, Воллес зазначив, що дедалі агресивніший кремлівський диктатор постійно загрожує якимись "червоними лініями". Проте вони зазвичай просто тануть – президент Росії не наважується наблизитися до НАТО.

Росія дуже і дуже обережно ставиться до території НАТО. Ми не бачили, щоб вона нападала на такі території, як Естонія чи Латвія. Вони були абсолютно уважними до НАТО. Вони дуже, дуже обережні та намагаються не провокувати. Можна стверджувати, що Альянс сам по собі функціонує. Стримувальний фактор статті 45 діє,

– зазначив міністр оборони Британії.

Він додав, що війна в Україні призвела до пожвавлення НАТО після застою, що тривав роки до цього. Своєю чергою, Росія слабша, ніж показує.

"Після 1991 року НАТО просто застопорився... Багато людей в Європі були б здивовані, що НАТО – це ядерний альянс. Про це просто забули говорити. Отже, у нього не було планів на випадок "що станеться, якщо", – пояснив Воллес.

За його словами, усі стали свідками відновлення того, що потрібно НАТО і верховному головнокомандувачу Альянсу для виконання своєї роботи, а також нових сфер діяльності.

"Я думаю, що (війну – 24 Канал) можна виграти. Я думаю, що Росія набагато крихкіша, ніж росіяни хочуть визнати... Розкол в ієрархії російської армії дуже реальний, рівень втрат жахливий", – підсумував британський міністр оборони.

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Воллес планує піти з посади

Воллес планує піти з посади міністра оборони Великої Британії. За його словами, це станеться тоді, коли прем'єр-міністр Ріші Сунак проводитиме чергові перестановки в уряді. Ймовірно, вже у вересні.

Політик також не виставлятиме свою кандидатуру на наступних парламентських виборах. Однак Воллес зазначив, що не буде достроково відмовлятися від депутатського мандата, щоб не довелося проводити довибори в його окрузі.