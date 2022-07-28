Ніякої армії у лукашенка вже немає, білорусь окупована росією, – Данілов про ранкові ракети

Олексій Данілов пояснив, що у білорусі немає ніякої армії, адже країна під контролем російських збройних сил. Секретар РНБО додав, що ЗСУ готові до відсічі, якщо таки буде напад.

Відповідну інформацію секретар РНБО пояснив 28 липня. До речі, прикордонники розповіли про перші години нападу росіян з білорусі.

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білорусь окупована росією

Ніякої армії у лукашенка вже немає, Білорусь окупована росією, накази про удари по нашій території дає російське керівництво,

– пояснив Олексій Данілов.

Також він пригадав, що нам не вистачає ППО, проте з кожним днем війни наші військові стають усе більш фаховими в цьому питанні. І Україна щодня збиває багато російських ракет.

ЗСУ готові до відсічі

Олексій Данілов у шоу "Говорить Великий Львів" відповів на питання щодо можливості нападу армії лукашенка на Західну Україну.

Секретар РНБО пояснив, що:

білорусь повністю під контролем російських збройних сил;

сам лукашенко навряд чи вже на це впливає;

28 липня саме з території білоруського аеродрому росіяни вдарили по Україні.

"Фактично можна сказати, що білорусь в окупації, вона вже не контролює свій простір, – сказав Данілов.

Додав, що президент України давав завдання Апарату Ради національної безпеки і оборони України перевірити 4 області. Їх та ще 2 додаткові області перевірили.

Ми усвідомлюємо, що відбувається на території білорусі. Розуміємо, наскільки існує та чи інша загроза. Сьогодні я можу сказати, що наші збройні сили та наші війська готові до відсічі, якщо звідти буде йти ворог,

– запевнив Данілов.

Проте додав, що не розкриватиме всі подробиці доповіді розвідників.

Коротко про останні новини з білорусі

28 липня Генштаб ЗСУ оцінив можливість наступу та провокацій з території білорусі. Там пояснили, що на Волинському, Житомирському та Київському напрямках обстановка впродовж тижня залишалась контрольованою. Ба більше, ознак того, що з білорусі готується наступ, немає, проте є загроза провокацій.

Варто пригадати, що 28 липня вранці з білорусі випустили 25 ракет по Україні. Їх запустили з аеродрому в Зябрівці Гомельської області.

Також у Генштабі ЗСУ пояснили, що росіяни на Півночі обладнують позиції підрозділів, ведуть розвідку й обстрілюють прикордоння. Зокрема, окупанти намагаються дізнатися розташування систем протиповітряної оборони України.

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