Смерть військовозобов'язаного в ТЦК Кривого Рогу: рідним досі не дали висновок судмедекспертизи

Напередодні, 5 травня, на території Саксаганського ТЦК та СП Кривого Рогу раптово помер військовозобов'язаний. Станом на 10 травня рідні чоловіка досі не отримали висновку судово-медичної експертизи.

Про це журналістам розповіла мати померлого. Тетяна Зайцева поскаржилася, що справа просувається дуже повільно, навіть разом з адвокатом.

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"У мене враження, ніби нам перекривають усі дороги"

У мене враження, ніби нам перекривають усі дороги, перешкоджають слідству. Справа просувається дуже повільно, навіть разом з адвокатом. Затягують з висновком,

– заявила жінка.

За словами Тетяни Зайцевої, слідчий, що працює над справою, повідомив їй, що сина забрали правоохоронці під час сімейного скандалу.

"В ДБР мені повідомили, що його забрали з сімейного скандалу. Я кажу: "Ви хочете сказати, що це дружина його так побила?". Його забрала поліція, але як він опинився в ТЦК — питання", — розповіла мати померлого.

Співмешканка чоловіка зазначила, що скандалу не було. За словами жінки, вранці прийшли правоохоронці й забрали чоловіка для уточнення даних. Після цього з ним зник зв'язок.

"У нього був вимкнений телефон. Сказав, що розрядився, але коли нам його видавали, то телефон був повністю заряджений. Значить йому наказали вимкнути його після нашої першої зустрічі або взагалі вилучили", — розповіла Тетяна Зайцева.

Що відомо про смерть військовозобов'язаного в ТЦК

Вранці 7 травня у Дніпропетровському обласному ТЦК повідомили, що напередодні, 5 травня, на території Саксаганського ТЦК та СП Кривого Рогу помер військовозобов'язаний.

Також заявили, що це сталося "внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров'я"

Уточнили, мовляв, різке погіршення здоров'я військовозобов'язаного супроводжувалося ознаками епілептичного нападу.

Також в ТЦК наголосили, що була негайно викликана швидка, до прибуття якої військовозобов'язаному надавали домедичну допомогу.

На жаль, співробітники поліції, які прибули за викликом, констатували "біологічну смерть без ознак фізичного впливу".

За фактом смерті громадянина тривають слідчі дії. Також у ТЦК закликали утриматися від емоційних і неперевірених заяв та суджень.

Родичі померлого сумніваються у версії ТЦК. Тетяна Зайцева розповіла, що востаннє бачила Артема ввечері 5 травня, коли привезла йому особисті речі. Також сказала, що помітила слабкий стан сина. У нього були побиті губи. Втім, чоловік не розповів, що сталося.

За словами матері, її 44-річний син пройшов ВЛК й готувався до вирушення у навчальний центр.

Пані Тетяна зазначила, що має багато питань. Їй незрозуміло, чому Артема забрали до ТЦК вночі без документів і тримали під вартою озброєні працівники ТЦК, чому відправили саме в Саксаганський ТЦК, якщо він прописаний в іншому районі.

Також жінку дивує той факт, що ані ТЦК, ані поліція не повідомили про смерть сина. Трагічну звістку сповістила ритуальна служба.

"Я хочу переконатись, що це дійсно мій син. Я хочу побачити: це була природна смерть чи убивство", – заявила Тетяна Зайцева.

На упізнання пішла сестра померлого. За словами Оксани, на тілі брата численні забої та синці.

"У нього розбита губа, синці й кров на ребрах, на спині під лопаткою, ногах, руках", – розповіла жінка.

Мати Артема наголосила, що хоче відшукати справжню причину загибелі сина.

До речі, у пресслужбі поліції Кривого Рогу Суспільному повідомили, що жодних викликів на 102 в день, коли чоловіка забрали з дому, не надходило.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Артема Зайцева. Вічна пам'ять!