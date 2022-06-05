Артилеристи "запалили" ворожі склади зберігання боєприпасів у Пологах: промовисте відео

Українські артилеристи вкотре продемонстрували високий рівень професійності та знищили склади росіян. Там ворог зберігав боєприпаси. За це варто дякувати бійцям 45-ї та 43-ї бригад в Пологах.

На передовому спостережному посту повідомили, що склади з боєприпасами окупантів детонували всю ніч. Інформацію про це підтвердили місцеві мешканці.

Варте уваги Росіяни обстріляли 32 міста і села на Сході: щонайменше 4 людей загинули, багато поранених

Українські артилеристи знищили склади з боєприпасами росіян

Попри втрату українського безпілотного літального апарата, завдання було успішно виконано.

Два постріли влучно. Переходимо до стрільби на ураження! Мене підбили, я падаю. Слава Україні!,

– йдеться у пості.

Відео знищення складів ворога

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СБУ оприлюднила нові перехоплені розмови з представниками окупаційної влади на Херсонщині. Там зрадники України знахабніли настільки, що починають "віджимає" приватний бізнес у підприємців в регіоні;

Зокрема, окупанти заявили про плани привласнити регіональні АЗС й реалізовувати там завезене з анексованого Криму пальне.

В Іспанії заявили про готовність передати Україні зброю. У тому числі йдеться й про важке озброєння. Наприклад, танки Leopard та зенітно-ракетні комплекси. Відповідну інформацію оприлюднило видання El Pais з посиланням на інформоване джерело в іспанському уряді.

5 червня ворог потужно обстріляв Миколаївщину. У результаті там спалахнуло 6 масштабних пожеж. Одну із яких, на жаль, досі не вдалося загасити. Йдеться про об'єкт інфраструктури.

На тимчасово захоплених територіях не здаються

Наголосимо, що на окупованих територіях люди не здаються та продовжують чинити опір ворогу. Зокрема, на Херсонщині громадяни України відмовляються користуватися нацвалютою держави-агресорки – російськими рублями.

Окупанти "встановили курс" на рівні. Очевидно, що це один доказ відірваності росіян від реальності.

Але херсонці демонструють неймовірний опір та відмовлятися погоджуватися на правила окупантів. Місцеві підприємці відмовилися використовувати подвійні цінники для своїх товарів. А тих, хто висловлює бажання розрахуватися російським рублем, посилають вслід за російським кораблем. Натомість росіяни погрожують українцям тим, щоб заберуть або знищать їхнє майно.

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