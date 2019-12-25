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      Артилеристи випробували першу українську зброю стандарту НАТО: відео

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      САУ "Богдана" / Кадр з відео

      На полігоні Дніпропетровщини артилеристи випробовують самохідну артилерійську установку "Богдана" калібру 155 міліметрів. Це перша українська система озброєння стандарту НАТО.

      Відеозапис так званого гідропострілу з САУ "Богдана", яким перевіряють всі системи озброєння, опублікувала у фейсбуці компанія "Українська бронетехніка".

      Дивіться фото, як українські зенітники тренуються знищувати бронетехніку ворога

      У програмі випробувань передбачена стрільба спочатку інертними снарядами, а потім – бойовими.

      САУ "Богдана" – спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування та компанії "Українська бронетехніка".

      Дивіться відео пострілу з САУ "Богдана":

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Зброя Збройні сили України Новини Дніпра НАТО
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