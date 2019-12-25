Артилеристи випробували першу українську зброю стандарту НАТО: відео

На полігоні Дніпропетровщини артилеристи випробовують самохідну артилерійську установку "Богдана" калібру 155 міліметрів. Це перша українська система озброєння стандарту НАТО.

Відеозапис так званого гідропострілу з САУ "Богдана", яким перевіряють всі системи озброєння, опублікувала у фейсбуці компанія "Українська бронетехніка".

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У програмі випробувань передбачена стрільба спочатку інертними снарядами, а потім – бойовими.

САУ "Богдана" – спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування та компанії "Українська бронетехніка".

Дивіться відео пострілу з САУ "Богдана":