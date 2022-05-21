Артилерія та авіація ЗСУ на Півдні вкотре "пройшлися" по окупантах: втрати ворога за добу

Українські захисники продовжують мужньо боротися з російськими загарбниками на Півдні. За добу 20 травня вони знищили 36 ворожих військових та купу їхньої техніки.

Загалом від початку війни наші бійці ліквідували майже 29 тисяч окупантів. Також Росія втратила 1263 танки, 3090 бойових броньованих машин, 596 артилерійських систем та багато іншого.

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Українські бійці продовжують знищувати ворогів на Півдні

Українські підрозділи ракетно-артилерійського озброєння та авіація за добу 20 травня завдала окупаційним військам чималих втрат. Зокрема, наші захисники знищили:

36 ворожих військових,

3 танки Т-72,

реактивну систему залпового вогню "Град",

автомобільну техніку.

Корабельне угруповання загарбників налічує 7 великих десантних кораблів. Також поміж них завжди присутнє хоча б одне судно з крилатими ракетами.

Окрім цього, в ОК "Південь" розповіли, що ситуація у прикордонні з Придністров'ям – стабільна і контрольована. Наразі тривають контрдиверсійні заходи та надійна охорона державного кордону. Ситуація в невизнаній республіці постійно моніториться, а сили оборони Півдня України готові до виконання завдань за призначенням.

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

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За інформацією Генштабу ЗСУ, російські загарбники зосереджують основні зусилля на Півдні та Сході України. Вони намагаються вести наступ вздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі. Водночас окупанти обстрілюють населені пункти з артилерії.

Також росіяни обстрілюють Сумщину. Протягом 17 травня там зафіксували понад 70 вибухів. Окрім цього, загарбники вдруге спробували прорвати кордон. Однак українським захисникам вдалось зупинити їхній наступ. Попри це, найближчим часом штурм може відновитися.

За словами заступниці міністра оборони Ганна Маляр, росіяни не мають переваги у повітрі. Однак ризик ракетних ударів залишається на всій території нашої держави.

Водночас українські бійці продовжують знищувати загарбників. Зокрема, на Запоріжжі українські бійці знешкодили приблизно 50 російських військових та знищили 20 одиниць ворожої техніки.

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