До лютого ЗСУ матимуть пріоритет: полковник спрогнозував снарядний голод у Росії

Росія дуже активно використовує снаряди на фронті, такими темпами, що не встигає їх виробляти. Тому вже в лютому ЗСУ можуть пріоритет у снарядах, адже в окупантів буде снарядний голод.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, що в Пентагона дуже невтішні для Росії прогнози.

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Росіяни роблять 15 тисяч – 20 тисяч пострілів за добу

Світан зазначив, що зараз росіяни роблять 15 тисяч – 20 тисяч пострілів за добу, а можуть виробляти 4 тисячі – 5 тисяч, але якщо сконцентрують на цьому всі сили, то зможуть робити 6 тисяч – 7 тисяч. Тобто, можна сказати, що за місяць – півтора окупанти будуть відчувати снарядний голод. Тобто, вдвічі – втричі має впасти кількість пострілів.

Узяти ці снаряди їм просто немає звідки. Країни, які ще хоча б якось їм допомагають, бояться передавати Росії такого типу озброєння. З одного боку, самі бояться залишитись без снарядів, а з іншого боку бояться потрапити під санкції. Швидше за все в кінці січня – на початку лютого Росія почне відчувати снарядний голод,

– зауважив військовий експерт.

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ЗСУ може отримати навіть не паритет, а перевагу

Льотчик-інструктор продовжив, що ЗСУ до цього часу будуть переходити цифру в 10 тисяч пострілів за добу. Тому в середині зими, в лютому, в нас уже буде навіть не паритет, а перевага у снарядах удвічі–утричі. Тож, до цього часу можна буде планувати наступ і на Донецькому фронті, де саме зараз відбувається найбільше вогневе ураження снарядів.

"Донбас межує з Росією, тому за 2 години туди можуть підвести снаряди. Однак, я думаю, що до лютого в нас буде пріоритет у снарядах і ми почнемо займатись Донбасом", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

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