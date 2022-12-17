До лютого ЗСУ матимуть пріоритет: полковник спрогнозував снарядний голод у Росії
Росія дуже активно використовує снаряди на фронті, такими темпами, що не встигає їх виробляти. Тому вже в лютому ЗСУ можуть пріоритет у снарядах, адже в окупантів буде снарядний голод.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, що в Пентагона дуже невтішні для Росії прогнози.
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Росіяни роблять 15 тисяч – 20 тисяч пострілів за добу
Світан зазначив, що зараз росіяни роблять 15 тисяч – 20 тисяч пострілів за добу, а можуть виробляти 4 тисячі – 5 тисяч, але якщо сконцентрують на цьому всі сили, то зможуть робити 6 тисяч – 7 тисяч. Тобто, можна сказати, що за місяць – півтора окупанти будуть відчувати снарядний голод. Тобто, вдвічі – втричі має впасти кількість пострілів.
Узяти ці снаряди їм просто немає звідки. Країни, які ще хоча б якось їм допомагають, бояться передавати Росії такого типу озброєння. З одного боку, самі бояться залишитись без снарядів, а з іншого боку бояться потрапити під санкції. Швидше за все в кінці січня – на початку лютого Росія почне відчувати снарядний голод,
– зауважив військовий експерт.
Світан спрогнозував снарядний голод у Росії: дивіться відео
ЗСУ може отримати навіть не паритет, а перевагу
Льотчик-інструктор продовжив, що ЗСУ до цього часу будуть переходити цифру в 10 тисяч пострілів за добу. Тому в середині зими, в лютому, в нас уже буде навіть не паритет, а перевага у снарядах удвічі–утричі. Тож, до цього часу можна буде планувати наступ і на Донецькому фронті, де саме зараз відбувається найбільше вогневе ураження снарядів.
"Донбас межує з Росією, тому за 2 години туди можуть підвести снаряди. Однак, я думаю, що до лютого в нас буде пріоритет у снарядах і ми почнемо займатись Донбасом", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.
Ситуація на фронті: останні новини
- Протягом останнього тижня російські окупанти, використовуючи ресурс підрозділів 20-ї та 41-ї загальновійськових армій, зокрема 237 танкового полку, 252 та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії, а також 55-ї мотострілецької бригади, намагалися здійснювати відчайдушні наступальні дії в районі Кремінної. Результат – Збройні Сили України в районі Діброви, у напрямку Кремінної просунулися на 1,5 кілометра, не просто зайнявши нові позиції, а й розширивши навколо населеного пункту сіру зону.
- Військові ЗСУ дивують своєю силою увесь світ, який не очікував такого потужного опору державі-агресорці. Якщо Росія знову почне наступальні дії, українська армія точно дасть гідну відсіч.
- Українці часто підкреслюють нерішучість західних партнерів у заявах та наданні зброї. Однак Україна має повне юридичне право знищувати все російське на власній землі.