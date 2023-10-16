Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив нового очільника Львівського обласного ТЦК та СП. Ним став полковник Артур Ніязов.

Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький наголосив, що радий знайомству з новим очільником облвійськкомату. Він також зазначив, що нового керівника вже незабаром представлять колективу.

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Ніязов очолив Львівський обласний ТЦК та СП

Козицький розповів, що до свого призначення очільником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Ніязов проходив службу в армії. Зокрема, він був на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу однієї з військових частин Львівщини.



Артур Ніязов очолив Львівський обласний ТЦК та СП / Фото Максима Козицького

Вітаю з призначенням. Бажаю результативної роботи усій команді ЛОТЦК та СП під вашим керівництвом для наближення перемоги України,

– сказав Козицький.

Окрім того, очільник Львівської ОВА також подякував за службу Герою України, полковнику Денису Чаюку, який до цього очолювава облвійськкомат і також був присутній під час зустрічі. Зокрема, Чаюк пішов на підвищення і став заступником командира однієї з військових частин області.



Герой України Денис Чаюк став заступником командира військової частини у Львівській області / Фото Максима Козицького

У Львівському обласному ТЦК та СП кадрові перестановки