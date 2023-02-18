Заперечують та виправдовуються: офіційна відповідь "Ашану" щодо скандального розслідування

У розслідуванні The Insider йдеться про те, що "Ашан" постачав товари російським військовим під виглядом "гумдопомоги". Як прокоментували це в компанії.

Торговельна мережа "Ашан" заперечує звинувачення на адресу її російського відділення. У пресслужбі компанії заявили про те, що не знали про постачання російської армії на тимчасово окупованих територіях України.

До теми "Ашан" постачає товари російським військовим і сприяє мобілізації, – розслідування The Insider

Як компанія прокоментувала розслідування

"Auchan Retail вкрай здивований цими звинуваченнями, які аж ніяк не підтвердилися під час внутрішнього розслідування", – запевняє пресслужба.

Там навели два приклади висунутих у розслідуванні звинувачень на адресу російського відділення:

в одному випадку компанія нібито виконувала замовлення місцевої влади і не могла знати, на що підуть закуплені товари. в другому збір "гуманітарної допомоги" влаштував власник торгового центру, де розташований один із "Ашанів", а не сам магазин.

Що відомо про скандал

Французька компанія "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення постачала товари для російських військовослужбовців на територіях окупованих областей України, а також допомагала російським військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.

Журналісти з'ясували, що постачання окупантам представлялося як "гуманітарна допомога" і складалося як із товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, які збирали волонтери окупантів у магазинах "Ашан" в різних регіонах Росії. Іноді постачання організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади.

Крім постачання товарів, "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.

Реакція Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії.

Він нагадав, що закликав бойкотувати "Ашан" ще минулого року, коли мережа не вийшла з ринку Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Проте ситуація склалася ще серйозніше, оскільки виявилось, що російський офіс супермаркету напряму фінансує армію агресорів.

Міністр закордонних справ додав, що обговорить це зі своїм французьким колегою.

Згідно з міжнародним правом, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї з воюючих сторін може підвести "Ашан" під санкції та призвести до відходу компанії з російського ринку.