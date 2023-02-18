Заперечують та виправдовуються: офіційна відповідь "Ашану" щодо скандального розслідування
18 лютого 2023, 01:22Читать новость на русском
Джерело:Auchan Retail
У розслідуванні The Insider йдеться про те, що "Ашан" постачав товари російським військовим під виглядом "гумдопомоги". Як прокоментували це в компанії.
Торговельна мережа "Ашан" заперечує звинувачення на адресу її російського відділення. У пресслужбі компанії заявили про те, що не знали про постачання російської армії на тимчасово окупованих територіях України.
До теми "Ашан" постачає товари російським військовим і сприяє мобілізації, – розслідування The Insider
Як компанія прокоментувала розслідування
"Auchan Retail вкрай здивований цими звинуваченнями, які аж ніяк не підтвердилися під час внутрішнього розслідування", – запевняє пресслужба.
Там навели два приклади висунутих у розслідуванні звинувачень на адресу російського відділення:
- в одному випадку компанія нібито виконувала замовлення місцевої влади і не могла знати, на що підуть закуплені товари.
- в другому збір "гуманітарної допомоги" влаштував власник торгового центру, де розташований один із "Ашанів", а не сам магазин.
Що відомо про скандал
- Французька компанія "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення постачала товари для російських військовослужбовців на територіях окупованих областей України, а також допомагала російським військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.
- Журналісти з'ясували, що постачання окупантам представлялося як "гуманітарна допомога" і складалося як із товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, які збирали волонтери окупантів у магазинах "Ашан" в різних регіонах Росії. Іноді постачання організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади.
- Крім постачання товарів, "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.
Реакція Кулеби
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії.
- Він нагадав, що закликав бойкотувати "Ашан" ще минулого року, коли мережа не вийшла з ринку Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Проте ситуація склалася ще серйозніше, оскільки виявилось, що російський офіс супермаркету напряму фінансує армію агресорів.
- Міністр закордонних справ додав, що обговорить це зі своїм французьким колегою.