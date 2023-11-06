Дешевше списати, ніж відремонтувати: який має вигляд корабель "Аскольд" після "прильоту" у Керчі

4 листопада вдень Україна завдала ракетного удару по суднобудівельному заводу у тимчасово окупованій Керчі. Унаслідок цієї атаки був уражений ракетоносій "Аскольд".

Нові супутникові знімки корабля свідчать про те, що він зазнав серйозних ушкоджень і до російського флоту повернеться не скоро, якщо взагалі повернеться.

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Показали, наскільки все погано

На кадрах видно, що верхня частина судна суттєво пошкоджена.

Суднобудівельний завод у Керчі розташований за 250 кілометрів від лінії фронту / Фото Osinttechnical

СтратКом ЗСУ теж поділився знімком ураженого судна, з якого очевидно, що справи у нього кепські.

Корабель типу "Каракурт" після ракетного удару / Фото OSINT-спільнота

Російський ракетоносій "Аскольд" – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу "Залив» у тимчасово окупованому Криму. За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту,

– йдеться у повідомленні ЗСУ.

На наступному відео можна порівняти, який мав вигляд "Аскольд" до того, як "зустрівся" із французькою ракетою SCALP.

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Що сталося у Керчі 4 листопада

Того дня у тимчасово окупованому місті у Криму було неспокійно. Вдень там пролунало кілька вибухів. Місцеві телеграм-канали писали, що під ворожим вогнем міг опинитися завод "Залів", на якому ремонтують кораблі.

Згодом у Повітряних силах визнали ракетну атаку на російський корабельний завод, а також ураження ракетоносія "Аскольд" типу "Каракурт". У Міноборони Росії теж підтвердили пошкодження судна. Там заявили, що, мовляв, півострів атакували 15 українських ракет, 13 з них збила "ПВО", а дві влучили у ціль.

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Як і обіцяли офіційні посадові особи нашої держави, Україна продовжує впевнено та успішно нищити ворожий флот у Чорному морі. Кораблям окупантів не вдається сховатися ні від українських дронів, ні від крилатих ракет.