Соратники Медведчука контролюють Асоціацію адвокатів і досі не засудили війну в Україні

Соратники Віктора Медведчука досі контролюють Національну асоціацію адвокатів України. Керує нею нині Лідія Ізовітова.

Активісти розповіли, що під час Революцій Гідності вона просила вибачення за поведінку адвокатів, які захищали майданівців. Також Асоціація на чолі з Ізовітовою досі не засудила війну Росії проти України.

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Асоціація тисне на адвокатів, які служать в ЗСУ

Асоціацію адвокатів створили за часів Януковича – у 2012 році. Лідія Ізовітова очолює її понад 10 років, а спікером нещодавно призначили Олексія Шевчука – адвоката вбитого Іллі Киви.

Членство в Асоціації є обов'язком для адвокатів. Якщо ти не входиш в цей гурток – ти не можеш бути адвокатом. Схоже на кріпацтво,

– кажуть у ініціативі "Голка".

Їм також вдалося дізнатися, що Асоціація тисне на адвокатів, які служать в ЗСУ. "А тих, хто допомагає окупантам і бере участь у тортурах не займають", – додають в "Голці".

Серед адвокатів є багато незгідних із діями Асоціації. Один із них – Ілля Костін, який воює ще з 2014 року.

Моє дослідження було стосовно того, що вони колаборанти. І мені здається, я довів це. І от після чого вони почали мене переслідувати. Ситуація, яка є зараз, вона теж, м'яко кажучи, не сприяє авторитету адвокатури,

– розповів він.

Костін також зауважив, що керівництво Національної асоціації адвокатів жодного разу не засудило вторгнення Росії та не закликало притягнути до відповідальності зрадників.

Водночас він у боротьбі із цією системою не один. Так, ще один адвокат В'ячеслав Плескач поскаржився до Конституційного Суду на примусове членство в Асоціації і заявив, що це є порушенням його прав.

"Він не хоче бути членом Асоціації, яка має такі цінності. Але якщо він вийде з неї, втратить право на професію", – кажуть у "Голці". Тому Плескач вирішив боротися за свої права.

Мова не лише про адвокатів. Мова про систему правосуддя загалом, бо від адвокатури значною мірою залежить якість кадрів у прокуратурі і в судах. Тобто від цього залежить міць однієї з гілок влади. Ворог не зацікавлений, щоб у нас була сильна державність. Конституційний суд має реальний шанс запустити реформу, якої ми уникаємо більше 10 років,

– зауважив адвокат.

Закон про адвокатуру потребує змін

Плескач мав на увазі закон про адвокатуру, який прийняли більше 10 років тому. Він давно потребує змін. Над цим мав би попрацювати Комітет з питань правової політики.

"В Грузії, наприклад, це вирішили шляхом того, що дали адвокатам можливість вступати в різні асоціації за своїм вибором, і там є здорова конкуренція між ними", – розповів очільник Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

До слова, одна із вимог для євроінтеграції – це реформа судової системи, але без реформи адвокатури здійснити її неможливо.

Голова профільного підкомітету Володимир Ватрас розповів, що в комітеті наразі планують створити робочу групу щодо цього. На розгляді підкомітету є лише законопроєкти, які цю проблему не вирішать.

"Наразі на розгляді підкомітету є ініціатива, яка забороняє асоціювати адвоката з клієнтом. Річ у тім, що низку адвокатів, які у суді захищають зрадників, покриває Асоціація. Окрім згаданого адвоката Киви, є ще адвокат Богуслаєва Ростислав Кравець. І це далеко непоодинокі випадки. Такий законопроєкт публічно підтримає Асоціація на чолі з Ізовітовою", – додали журналісти "Голки".