Асоціація родин захисників "Азовсталі" розпочала свою діяльність

Рідні гарнізону Маріуполя створили спеціальну Асоціацію. Вони працюватимуть над тим, щоб повернути усіх захисників додому.

Представники Асоціації робитимуть все можливе, щоб визволити з полону українських військових, які захищали Маріуполь. Вони "триматимуть руку на пульсі" процесу обміну захисників міста.

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Потрібно повернути гарнізон Маріуполя додому

Серед завдань, які виконуватиме Асоціація: здійснення представницького, консультативного, гуманітарного, дорадчого, наглядово-контрольного, організаційного, інформаційного та іншого супроводу процесу визволення захисників Маріуполя. Крім того, вони збираються напрацювати відповідні пропозиції, механізми, проєкти, доручення, які мають допомогти повернути українських військових з полону.

Найближчим часом представники Асоціації проведуть спеціальний брифінг, де оголосять про конкретні наступні кроки організації, а також представлять сайт-візитівку Асоціації.

Повернути рідних додому – з такою надважливою і водночас складною метою рідні захисників Маріуполя об‘єдналися в єдину команду – Асоціацію родин захисників "Азовсталі". Діяльність організації розпочинається сьогодні, 1 червня 2022 року,

– йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні, як повідомляють представники Асоціації, кілька тисяч українських захисників з Маріуполя перебувають на тимчасово окупованих територіях. Поранені – у лікарні Новоазовська, інші – на іншій непідконтрольній Україні території.

Контакти Асоціації родин захисників "Азовсталі"

Телеграм – https://t.me/AzovstalFamilies

Фейсбук – https://www.facebook.com/AzovstalFamilies/

Твітер – https://twitter.com/AzovstalFam

Інстаграм – https://www.instagram.com/azovstalfamilies/

TikTok – https://www.tiktok.com/@azovstalfamilies

Номери телефонів – +380 (63) 071 45 65 та +380 (63) 071 41 65

Електронна пошта – support@azovstalfamilies.com

Евакуація з "Азовсталі": важливі новини

16 травня українське військове керівництво дало наказ представникам гарнізону Маріуполя зберегти власне життя. Захисників вивезли на тимчасово окуповані території: до Новоазовська та Оленівки. За даними британської розвідки, з "Азовсталі" вийшло близько 1 700 українських воїнів.

До процесу залучили представників Червоного Хреста та ООН. Важливо, що кожен український військовий був зареєстрований. Це дало шанс врятувати усіх бійців з "Азовсталі". Адже відомо, що інколи російські окупанти роблять з полоненими.

Надалі ситуація повністю залежить від того, чи Росія, Червоний Хрест та ООН дотримаються своїх зобов’язань.

Із захисниками практично немає зв’язку. Деякі рідні вже два тижні не можуть до них додзвонитися. Дещо раніше дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерина змогла зідзвонитися з чоловіків. Він сказав, що у бійців більш-менш задовільні умови. Однак розмова різко обірвалася.

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