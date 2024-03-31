Для перемоги дронів недостатньо, – Зеленський сказав, чого насправді потребує Україна

У лютому президент Зеленський наказав створити у Збройних Силах окремий рід сил, який займатиметься дронами. Зокрема, йдеться про ударні БпЛА, здатні долати відстань у 1000 кілометрів.

Водночас глава держави наголошує, що армії дронів недостатньо, аби здобути перемогу.

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Що насправді треба Україні

За словами президента, за допомогою безпілотників можна отримати перевагу над ворогом на полі бою. Військово-морські дрони могли б витіснити російський флот із наших територіальних вод і всієї західної частини Чорного моря. Втім, для перемоги цього замало, зазначив український лідер. На його думку, Україна передусім потребує ракет.

Зеленський підкреслив, що наш ворог, добре оснащений ракетами, спроможний атакувати абсолютно все – енергетичну, критичну та цивільну інфраструктури.

Тому наші військові повинні щось протиставити окупантам. Глава держави вважає, що порятунок України – в далекобійних ракетах ATACMS, здатних вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Зеленський хотів використати ці снаряди для ударів по аеродромах у Криму, аби у такий спосіб запобігти російським атакам з території окупованого півострова. Президент наголосив, що дрони допомогли витіснити окупантів з Чорного моря, а ракети мають видворити їх з аеропортів Криму.

Політик пригадав, що він вже говорив із союзниками про потребу у далекобійній зброї. Зокрема, під час Мюнхенської конференції з безпеки у лютому на одній із зустрічей він показав карту цілей, які можуть вражати ATACMS.

Вашингтон готовий передати Києву ATACMS-300

: В Україні вже є власні дрони, які здатні долати до 1000 кілометрів . Саме ними ГУР атакувало одну з найбільших авіабаз Росії "Енгельс" вночі 20 березня.

Західні ЗМІ пишуть, що у Білому домі розглядають можливість передачі Києву ATACMS із дальністю до 300 кілометрів. Водночас Пентагон офіційно не повідомляв про свої плани.

Зазначимо, що раніше представники Міноборони США виступали проти надання Україні ATACMS більшої дальності, обґрунтовуючи таке рішення потребою зберегти цю зброю для власних потреб.

Водночас, як зауважують у медіа, Пентагон змінив свою думку, оскільки на озброєнні США з'явилися ракети наступного покоління Precision Strike Missile.