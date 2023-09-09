США, схоже, таки відправлять в Україну ракети великої дальності ATACMS, – АВС

Останніми місцями тривають активні обговорення стосовно потреби надання нашій державі далекобійних ракет ATACMS з боку США. Ймовірно, у Вашингтоні таки ухвалять позитивне рішення щодо цього.

У суботу, 9 вересня, одне з авторитетних міжнародних видань з посиланням на анонімних високопосадовців в адміністрації Байдена констатувало, що Україні слід очікувати найближчим часом на відповідну заяву про тактичні ракетні системи великої дальності ATACMS.

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ATACMS для України

Водночас, як пишуть в ABC News, остаточне рішення ще не було ухвалено та все може змінитися, оскільки поки не було офіційної заяви. Не виключено, що доведеться ще чекати місяці на важливі ракети, що були б корисними уже зараз, під час контрнаступу.

Чиновник сказав, що ракети "на столі" і, ймовірно, будуть включені в майбутній пакет допомоги з безпеки. Він додав, що остаточне рішення ще не прийнято. За словами посадовця, можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає ракети.

У будь-якому разі це є хорошим сигналом, оскільки дотепер в адміністрації президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена на відріз відхиляли запити щодо ATACMS. Відбувалось це навіть після того, як Велика Британія та Франція оголосили про відправку аналогічних ракет Storm Shadow.

Зверніть увагу! Маючи радіус дії до у понад 460 кілометрів, залежно від версії, ATACMS могло б дозволити Україні досягати цілі, які розташовані в чотири рази далі, аніж цілі, по яких уже зараз б'ють ЗСУ за допомогою М270 MLRS.

Цими днями радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що саме ракети ATACMS могли б скоротити мобілізаційну потребу для захисту нашої держави та врятувати життя великої кількості військових. Окрім того, Збройні Сили потребують ракет Taurus, додаткових снарядів для систем HIMARS тощо.