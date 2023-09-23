Надання ATACMS Україні: у Байдена вперше відреагували на чутки

Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися 21 вересня. Згодом ЗМІ заявили, що лідер США пообіцяв надати Україні невелику кількість ракет ATACMS. Вони вкрай потрібні Україні.

На чутки про надання Україні далекобійних ракет відреагувала Карін Жан-П'єр – речниця Білого дому. Водночас однозначної відповіді вона не дала.

Зверніть увагу США між двох вогнів: що вливає на рішення щодо передачі ATACMS

Я не збираюся підтверджувати повідомлення, що з'явилися. Президент (Байден – 24 Канал) вже давно сказав, що ATACMS не виключені з обговорення. Але в мене немає нічого нового для анонсу,

– наголосила Жан-П'єр.

Окрім того, вона прокоментувала переговори Зеленського та Джо Байдена. За словами Жан-П'єр, це надіслало світу потужний сигнал: Штати продовжують підтримувати Україну.

Що відомо про ATACMS для України

Зверніть увагу! Також США під час візиту Зеленського оголосили про новий пакет допомоги . Байден наголосив, що це допоможе Україні пережити найтемніші та найхолодніші часи.

В NBC News заявили, що Байден пообіцяв Україні невелику кількість ракет ATACMS. Це сталося під час візиту Володимира Зеленського до США у вересні 2023 року. Тоді президенти провели переговори в Овальному кабінеті. Водночас у NBC News не повідомили жодної конкретики.