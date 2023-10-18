Залежить від модифікації: до яких об'єктів у Криму зможуть діставати ATACMS

Україна отримала ракети ATACMS М39 з дальністю до 160 кілометрів. Ці ракети можуть долітати до півночі тимчасово окупованого Криму, наприклад, до Джанкоя.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що до Кримського мосту ці ракети не дістануть. Для цього ЗСУ потрібні ATACMS у модифікації М39А1 з дальністю до 300 кілометрів.

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"Можливо, ракети М39 долетять тільки до півночі Криму у районі Джанкоя. А до Керченського мосту, до півдня Криму ці ракети не дістануть. Туди потрібні ракети М39А1 з дальністю до 300 кілометрів", – пояснив він.

Чи отримає Україна ракети М39А1

Роман Світан зазначив, що Україна просила у США ракети ATACMS у модифікації М39А1 з дальністю до 300 кілометрів. Чи отримають ЗСУ ці ракети, залежатиме від політичної ситуації та дій Росії, зокрема.

Те, що зараз роблять росіяни у районі Авдіївки, Луганська. У США боялись таких дій, тому, найімовірніше, було прийняте рішення про передачу ATACMS. Далі залежатиме від розвитку ситуації,

– припустив полковник ЗСУ у запасі.

У Криму розташовані аеродроми, які можуть напряму використовувати російські окупанти. Їх потрібно тримати під оперативним контролем, щоб ворог не міг рухатись у бік Херсонського та Запорізького напрямків. На думку військового експерта, Україна отримає ATACMS з дальністю до 300 кілометрів.

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