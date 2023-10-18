Залежить від модифікації: до яких об'єктів у Криму зможуть діставати ATACMS
Україна отримала ракети ATACMS М39 з дальністю до 160 кілометрів. Ці ракети можуть долітати до півночі тимчасово окупованого Криму, наприклад, до Джанкоя.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що до Кримського мосту ці ракети не дістануть. Для цього ЗСУ потрібні ATACMS у модифікації М39А1 з дальністю до 300 кілометрів.
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"Можливо, ракети М39 долетять тільки до півночі Криму у районі Джанкоя. А до Керченського мосту, до півдня Криму ці ракети не дістануть. Туди потрібні ракети М39А1 з дальністю до 300 кілометрів", – пояснив він.
Чи отримає Україна ракети М39А1
Роман Світан зазначив, що Україна просила у США ракети ATACMS у модифікації М39А1 з дальністю до 300 кілометрів. Чи отримають ЗСУ ці ракети, залежатиме від політичної ситуації та дій Росії, зокрема.
Те, що зараз роблять росіяни у районі Авдіївки, Луганська. У США боялись таких дій, тому, найімовірніше, було прийняте рішення про передачу ATACMS. Далі залежатиме від розвитку ситуації,
– припустив полковник ЗСУ у запасі.
У Криму розташовані аеродроми, які можуть напряму використовувати російські окупанти. Їх потрібно тримати під оперативним контролем, щоб ворог не міг рухатись у бік Херсонського та Запорізького напрямків. На думку військового експерта, Україна отримає ATACMS з дальністю до 300 кілометрів.
Світан про ракети ATACMS: дивіться відео
Україна отримала ATACMS: головне
- У ніч на 17 жовтня Україна завдала вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Західні ЗМІ написали, що ЗСУ вперше використали проти російських військ далекобійні ракети ATACMS, які США таємно передали напередодні.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна вперше використала далекобійні ракети ATACMS. Згодом у Білому домі підтвердили, що США передали нашій державі ATACMS з дальністю дії до 165 кілометрів.
- Видання Politico написало, що рішення про надання ATACMS для України ухвалили ще 30 серпня, Київ отримав їх у межах пакета військової допомоги від 21 вересня. Постачання цих ракет тримали у секреті, щоб Росія не встигла перемістити склади техніки за межі, куди сягають ATACMS.