Чому США не надають Україні ATACMS: Кулеба назвав причини "об'єктивними"

Наразі США з "об’єктивних причин" не дають Україні ATACMS. Однак Сполучені Штати ухвалюють рішення щодо надання нашій країні деяких інших типів зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він назвав постачання зброї "дуже складним рішенням".

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США не надають Україні ATACMS

Я знаю деякі причини, чому США ще не ухвалили це рішення. Вони є доволі об’єктивними. Ми з ними працюємо. Але США ухвалюють рішення щодо надання нам деяких інших типів зброї. Це дуже складні рішення. А вони їх ухвалюють,

– зазначив Кулеба.

За словами міністра, у нього немає враження, що рішення щодо передачі Україні ATACMS не ухвалюється навмисне. Кулеба наголосив, що там є певні проблеми та аспекти, для яких потрібно знайти рішення для того, щоб це було надано.

"Але США роблять реально дуже багато для нас. Ми їм за це дуже вдячні. Тому і язик не повертається їх за це критикувати", – додав міністр.

ATACMS для України: що відомо

Нещодавно військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що українська армія може швидко звільнити всі свої території, включно з Кримом. Але для цього потрібні винищувачі F-16 і ракети ATACMS.

На сьогодні в адміністрації Джо Байдена тривають так звані "тихі" обговорення щодо ймовірності передачі Україні ракет збільшеного радіуса дії ATACMS. Адже США досі не ухвалили рішення про передачу цієї зброї ЗСУ.

Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що ATACMS – це ракета для поля бою. Її можна назвати потужнішим західним аналогом радянської "Точка-У". Вона могла б допомогти українським захисникам знищувати російські резерви на підході.

ATACMS – американська балістична ракета класу "земля – земля". Залежно від модифікації дальність коливається від 160 до 300 кілометрів. Ракети ATACMS застосовують на полі бою – вони могли б допомогти українським захисникам знищувати російські резерви на підході.