У Зеленського сказали, за якої умови ATACMS кардинально змінять хід війни

Україна отримала ракети ATACMS з дальністю до 165 кілометрів. Якщо буде своєчасне постачання ЗСУ цих ракет у достатній кількості, то це озброєння суттєво впливатиме на перебіг подій на фронті.

Якщо Україна отримає ATACMS з більшою дальністю, наприклад, до 300 кілометрів, то це зменшить боєздатність російської армії. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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"Якщо постачання буде своєчасним, а також відповідна кількість, це дійсно буде суттєво впливати на перебіг подій. Навіть старі модифікації ATACMS довели, що вони вкрай ефективні щодо знищення логістики окупаційної армії. Тому якщо їх буде більше, якщо вони будуть більш далекобійні, до прикладу, не 165, а 300 кілометрів, це дозволить суттєво зменшити боєздатність російської армії", – наголосив він.

Потрібно, щоб були сюрпризи

Михайло Подоляк зазначив, що коли обговорювали візит Президента України Володимира Зеленського до США, то заявляли про позитивні результати. Згодом стало відомо про надання ракет ATACMS для України. Річ у тім, що для росіян мають бути певні сюрпризи. Важливо, щоб ворог не був готовий до дій ЗСУ.

Ці результати треба помножувати далі. ATACMS має бути більше. Не тільки ATACMS, а будь-яких далекобійних ракет. Дальність має бути більшою і використовувати їх треба буде частіше. Тоді це суттєво повпливає на перебіг подій. У цій війні дуже важливо знищити логістичні спроможності ворога, тому що це суттєво змінить його ресурсні баланси, в нього не буде достатньо снарядів, систем РСЗВ, можливості проводити ротації і так далі,

– підкреслив посадовець.

Головна умова, за якої далекобійні ракети ATACMS змінять хід війни в Україні – це достатня кількість. Радник голови ОПУ наголосив, що Україна використовує західне озброєння виключно по військових об'єктах Росії.

Україна отримала ATACMS: головне

Вночі 17 жовтня ЗСУ вдарили по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. У Росії заявляли, що українські бійці вперше застосували далекобійні ракети ATACMS. Про це написали і західні ЗМІ. Згодом Президент України Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

У Білому домі заявили, що справді передали Україні далекобійні ракети ATACMS з дальністю до 165 кілометрів. Там зазначили, що це підвищить бойові можливості України без ризику для військової готовності США.

Новина про постачання Україні далекобійних ракет ATACMS дуже налякала росіян. Кремлівський диктатор Владімір Путін назвав це рішення "черговою помилкою США", а також запевнив, що нібито "Росія може збивати ці ракети".

Повна версія інтерв'ю з радником голови ОПУ Михайлом Подоляком вийде о 16 годині на ютубі 24 Каналу.