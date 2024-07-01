США дозволили Україні бити американською зброєю, щоправда не далекобійною, по російському прикордонню. Володимир Зеленський заявив, що це рішення Байдена не вирішує стратегічні проблеми.

В інтерв'ю Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquire президент вказав на "недоліки" американського дозволу бити по території країни – агресорки.

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"Треба шукати далекобійні рішення"

Глава держави визнав, що останнім часом вдалося наблизитися до багатьох рішень, про які Київ довго просив партнерів. Однак слід визнати, що російський прорив на Харківщині таки відбувся. Окупанти скупчували біля кордону угруповання, знаючи, що Україна не може по них вдарити зброєю, бо не має на це погодження від Заходу.

Тоді якраз українська армія переживала сильний дефіцит снарядів. Єдине, що вона могла використати проти загарбників, були установки HIMARS. Втім, на застосування їх по ворогові на території Росії потрібний був дозвіл. Зрештою, США таки дозволили бити з HIMARS на північ від Харкова.

Втім, зауважив президент, на сьогодні найбільша проблема – з КАБами і ракетами. Їм можна протиставити системи ППО Patriot. Втім, вартість ракет і незначна кількість систем Patriot у світі робить їх використання проти КАБів не ефективним.

Тому, наголосив Зеленський, потрібно шукати "далекобійне рішення" проти російських аеродромів, де стоять літаки, з яких окупанти скидають КАБи. Для ураження ворожих летовищ Україні потрібна зброя, яка б'є на відстань у понад 300 кілометрів.

Рішення щодо HIMARS проти КАБыв та авіації нічого не вирішує. Рішення Байдена щодо дозволу бити по прикордонню позитивне, але воно не вирішує проблему знищення наших міст і сіл. Воно вирішує тактичні моменти, але це не стратегічна зброя. Ми не можемо воювати тактичною зброєю проти стратегічних проблем, таких як КАБи та авіація,

– наголосив глава держави.

За словами політика, ATACMS, які можуть бити на 300 кілометрів, ймовірно, допомогли б Україні. Відповідно, необхідний дозвіл Вашингтона на удари далекобійною зброєю вглиб Росії.