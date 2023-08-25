Спірна тема, – генерал Міллі відповів, чи ухвалив Байден рішення щодо надання ATACMS

Уже декілька держав заявили, що нададуть Україні американські винищувачі F-16. Тим часом питання щодо ATACMS досі не вирішене.

Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США. Генерал Марк Міллі зауважив, що питання щодо надання F-16 просувається вперед.

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"ATACMS – спірна тема"

"Існує програма навчання, і вони (ЗСУ – 24 Канал), ймовірно, отримають F-16 у недалекому майбутньому", – сказав Міллі.

Американський генерал зазначив, що Вашингтон досі обговорює надання армійських тактичних ракетних систем дальньої дії, відомих як ATACMS, що необхідні Україні та досягають тилу ворога, зокрема, території Росії.

"Вони отримали далекобійну артилерію за допомогою керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS), а британці надали інші типи можливостей, які є і в інших країнах. Таким чином вони отримали багато артилерії", – додав Міллі.

Він заявив, що Україна не отримала ATACMS з багатьох причин, а питання, як і раніше, "на столі".

Президент Байден на даний момент не сказав ні "ні", ні "так",

– підкреслив генерал.

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Україна отримає ATACMS, – ексглава ЦРУ

Зауважимо, що в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу колишній директор ЦРУ висловив впевненість, що умовна червона лінія, яка стосується надання Україні ATACMS, таки зміниться у найближчому майбутньому.

Девід Петреус зауважив, що ці ракети подвоять відстань ураження американської зброї, яку мають українці. Наголосив, що це дуже ефективна зброя, тисячу фунтів вибухівки.

"Одна така ракета може повністю зачистити площу десь у квадратний кілометр, якщо там немає бункерів. Це буде гарне доповнення", – підкреслив Петреус.