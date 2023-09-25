Чому ATACMS ще не в Україні: політик зі США назвав причину

Далекобійні ракети ATACMS можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою в Україні. Однак у Сполучених Штатах Америки не поспішають з ухваленням відповідного рішення.

У Білому домі офіційно не підтвердили надання ракет ATACMS Україні, хоч чуток довкола цієї теми виникло багато. Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін пояснив 24 Каналу, що впливає на коливання з боку Сполучених Штатів.

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Чому виникає затримка в передачі ракет

В американському виданні NBC News повідомили, що Джо Байден начебто пообіцяв Україні невелику кількість ракет ATACMS на "перший час". Це буцімто сталося під час візиту Володимира Зеленського до США у вересні 2023 року.

Якщо ця інформація відповідає дійсності, то може бути кілька причин для подібного рішення.

Є кілька рівнів. Це й промацування реакції (Росії – 24 Канал), й обмежена кількість ракет, і спостереження за тим, як Україна їх використовуватиме. Коли в Штатах кажуть, що захоплюються ЗСУ, то це якраз про те, як чудово вони використовують їхню зброю,

– пояснив Юрій Рашкін.

Фактично для Сполучених Штатів це справді гарна можливість на практиці протестувати можливості їхньої зброї: як вона працює, що можна вдосконалити.

"ATACMS – це справді дуже потужна далекобійна зброя, тож Штати не хотіли виробляти мільйони, вони ж не Радянський Союз. Вони виготовили стільки, скільки потенційно їм потрібно і слідкують за своєю зброєю та як її використовують", – наголосив Рашкін.

Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

Потрібно розуміти, що існує багато бюрократичних моментів, які враховують при наданні озброєння. Особливо, якщо мовиться про такі потужні ракети. Безумовно, в США згодом збільшуватимуть бюджети і на виробництво нових ATACMS, і для модифікацій. Однак для цього потрібен час.

Юрій Рашкін про ATACMS для України: дивіться відео

Чутки про надання ATACMS: що відомо