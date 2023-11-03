Головна мішень для наших підрозділів: росіяни в паніці намагаються обдурити ЗСУ

Україна підтвердила удари ракетами ATACMS по Криму. Для росіян це не мало б, але таки стало певною неочікуваністю. Зараз вони всіляко намагаються вигадати, як захистити свою техніку та особовий склад.

Ракети ATACMS потужно можуть знищувати ворожі резерви на півострові. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, як цьому намагаються запобігти окупанти.

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ЗСУ мають важливу ціль

Звістка про використання у Криму американських ракет ATACMS змушує росіян добряче понервуватись. Вони намагаються передислоковувати техніку і вдаватись до хитрих ходів.

Щодо об'єктів систем протиповітряної оборони – на сьогодні саме вони є мішенню "№1" для наших підрозділів. Бачимо, що саме по них останнім часом і прилітає,

– наголосив Сергій Братчук.

Варто відзначити, що система ППО у Криму за насиченістю не є гіршою від Московського округу ППО. Тим паче вона є ешелонованою – близької, середньої та дальньої дії.

"Збройні Сили України, використавши нову зброю, влучно й ефективно знищують ворожу систему ППО. Це робиться для того, щоб потім бити по інших об'єктах, адже вони будуть менш захищеними", – пояснив Братчук.

Ворог намагається ховатися, імітувати позиції для супутникових знімків. Однак про усе це знає українська розвідка та партизанський рух.

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Росіяни бояться і лютують

Через те, що Крим тепер у вільній доступності для ракет, які є на озброєнні ЗСУ, для росіян, очевидно, стало не дуже приємною новиною.

Без перебільшення є панічні настрої, але вони переростають у підвищену агресивність. Тому зараз намагаються інтенсивніше обстрілювати Одещину, щоб загрожувати нашому експортному коридору,

– зауважив Сергій Братчук.

Як правило, ворог атакує з північної частини півострова. Мовиться про Джанкойський, Красноперекопський та Красногвардійський район.

До слова, зараз працює не просто зерновий коридор, Україні вдалось розширити його діяльність. Що важливо, працює він без Росії та тих міжнародних структур, які насправді не дуже і допомагали його роботі.

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