ATACMS уже в дії: скільки ракет і якої дальності зараз потребує фронт

Україна вже отримала далекобійні ракети ATACMS від Сполучених Штатів Америки. Вони можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті за однієї умови.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що ракети ATACMS – дійсно потужна зброя, яка здатна суттєво вплинути на хід наступальних дій Збройних Сил України. Однак для цього потрібно щонайменше кілька сотень таких ракет.

До теми ATACMS для України: які модифікації ракет можуть надати США

Які модифікації ATACMS ще потрібні Україні

За попередніми даними, зараз Україна має на озброєнні ATACMS Block I. До основної бойової частини цієї ракети входять аж 950 суббоєприпасів М74. Такі ракети можуть вражати цілі на відстані аж 165 кілометрів. Вони ідеально підходять для ударів по аеродромах, командних пунктах, скупченню техніки тощо.

Як підкреслив Жданов, Україні також була б потрібна модифікація ракет ATACMS з монолітною головною частиною з дальністю ураження на 300 кілометрів. Така зброя могла б допомогти знищити важливі військові об'єкти окупантів.

Я думаю, що нам ATACMS і на 300 кілометрів потрібний. То й же Керченський міст – потрібно його зруйнувати. Для цього підійде саме така ракета на 300 кілометрів. Поки що ми дістаємо лише до Джанкою. Як будемо просуватися вперед, то й дальність ураження просуватиметься вперед,

– зазначив Жданов.

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ATACMS в Україні: коротко