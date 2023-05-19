У ЗСУ пояснили, чому росіяни почали активніше атакувати Україну вночі
Російські терористи почали активніше атакувати нашу державу саме в темну пору доби. Зокрема, в ніч проти 19 травня окупанти били ракетами та дронами.
Чому росіяни почали активніше атакувати Україну саме вночі, в ефірі національного телемарафону пояснила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк. про це пише 24 Канал.
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Чому ворог активніше обстрілює Україну вночі
Ми вбачаємо спробу (ворога – 24 Канал) дійсно виснажити терпіння українців, українську систему протиповітряної оборони. Тому що дійсно, вночі трохи важче виявляти цілі,
– зазначила Гуменюк.
Також додала, що окупанти намагаються внести розкол у суспільство в очікуванні того самого активного розвитку подій на лінії фронту. Росіяни пробують розхитати загальний внутрішній стан у нашій державі.
Представниця ОК "Південь" нагадала, що схожі дії ворога нам вже доводилося переживати. Зокрема, коли всі очікували звільнення Херсону.
Коротко, що вже відомо про нічну атаку агресора
- Зауважимо, що майже всю ніч в Україні була повітряна тривога. У частині областей місцеві жителі чули вибухи.
- У КМВА повідомили, що вночі ворог запускав по столиці "Шахеди" у декілька хвиль. Очільник Сергій Попко зазначив, що наші захисники знищили всі російські дрони.
- Також окупанти намагалися атакувати дронами-камікадзе Львівщину. Втім, відпрацювала ППО. На щастя, минулося без постраждалих.
- Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що за попередніми даними, ціллю окупантів був об'єкт критичної інфраструктури Львова.
- У Кривому Розі російські ракети влучили в промислове підприємство. Пожежу досі гасять. Постраждала жінка.
- У Повітряних силах повідомили, що вночі окупанти запустили 22 "Шахеди" і 6 "Калібрів". Наші захисники знищили 16 ударних дронів та 3 крилаті ракети.