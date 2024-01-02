На Кіровоградщині відпрацювала ППО: куди впали уламки ракети

Росія знову атакувала Україну дронами та ракетами. Відомо, що сили протиповітряної оборони працювали у Кіровоградській області.

Вночі та зранку 2 січня Росія запускала по нашій території дрони та ракети. На Кіровоградщині відпрацювали сили протиповітряної оборони.

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В регіоні впали уламки

В Кропивницькому районі уламки ракети зачепили подвір’я одного з будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Росія цієї ночі знову цинічно атакувала Україну. Спочатку росіяни запускали дрони, а потім, приблизно о 3 ночі, підняли в повітря бомбардувальники Ту-95. Після цього з'явились повідомлення про пуски, які повторювались кілька разів. У кількох регіонах лунали вибухи.

Росія атакувала Київ "Кинджалами"