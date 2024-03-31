Ціль ворога – енергетика: внаслідок удару "Шахедами" сталася пожежа на енергооб'єкті Одещини

Вночі Росія вдалась до комбінованої тактики, спершу застосувавши "Шахеди", а потім ракети. Зокрема внаслідок атаки дронами є пошкодження енергооб'єкта в Одеській області.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час національного телемарафону повідомила, що ворог "рясно насипав дрони" по Одещині з акваторії Чорного моря. Про це пише 24 Канал.

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Ворог цілився по енергетичній інфраструктурі Одеської області

Під час нічної атаки на Одеську область були зосереджені саме дрони-камікадзе. Вони, за словами Гуменюк, намагались бити по енергетичній інфраструктурі.

Під час телемарафону речниця Сил оборони півдня повідомила, що під час повітряної тривоги в межах Одеської області було збито 8 дронів.

Проте уламки з них таки впали на територію енергооб'єкта й спричинили там пожежу з подальшим замиканням. У зв'язку з цим виникло знеструмлення.

Було знеструмлено і сам об'єкт, і до 170 тисяч абонентів,

– сказала Наталія Гуменюк

Вона зазначила, що відновлювальні роботи вже почались – світло й електрика будуть повертатися до місцевих жителів. Найголовніше під час цієї атаки, що не постраждали люди.

Ворог здійснив по Півдню України комбіновану атаку, застосувавши дрони, балістику і керовану авіаційну ракету. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 2 годин.

Гуменюк додала, що на Півдні росіяни влучили по агропідприємству на Херсонщині. Минулося без постраждалих, оскільки об'єкт законсервовано.

Комбінованими атаками ворог хоче виснажити сили ППО

Наталія Гуменюк пояснила, що завдяки комбінованим ракетним атакам ворог намагається виснажити систему Протиповітряної оборони та досягнути цілей у будь-який спосіб.

Сам факт того, що ворог комбінує атаки дронові, балістичні й з використанням ракет авіаційного базування, це говорить про намагання виснажити систему ППО і здобути будь-які перемоги у такий комбінований спосіб,

– пояснила речниця.

Нагадаємо, що під ранок росіяни здійснили пуски з Ту-95, через що повітряна тривога була оголошена по всій країні.

Тоді ворог націлився на об'єкти в західній частині країни, зокрема вибухи лунали на Львівщині та Тернопільщині.