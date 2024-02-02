Можна здійснити цього року, – Світан сказав, на що вказують масовані удари по Криму

31 січня на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму було доволі спекотно. Такий ефект спричинили 5 ракет, які уразили летовище.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан зауважив 24 Каналу, що пропустити 5 ракет – це доволі серйозно.

До речі Куди влучили по аеродрому "Бельбек" в Криму і якою зброєю

Наскільки важливе ураження аеродрому "Бельбек"

Полковник запасу зазначив, що для росіян важливі аеродроми, які розташовані дуже близько до лінії бойового зіткнення – чим ближче, тим краще. У Криму є близько 5 таких летовищ.

За його словами, "Бельбек" – один з основних аеродромів, який використовує ворожа авіація. Там розміщена велика кількість аеродромно-технічного забезпечення, літаків та пунктів управління. Тож по ньому було завдано удару.

Щонайменше 5 підтверджених влучань,

– сказав Світан.

Військовий експерт зауважив, що після розшифрування супутникових знімків буде зрозуміло, які саме пошкодження. Або ж буде підтвердження нашої розвідки щодо масштабів ураження.

Що означають часті удари по Криму

Світан вважає, що удару було завдано ракетами типу SCALP/Storm Shadow. Пропустити 5 таких ракет – це доволі серйозно. Адже це по пів тонни бойової частини.

Він зауважив, що понад 2 тонни бойової частини може вивести з ладу аеродромно-технічне забезпечення, а також пошкодити літаки.

За його словами, те, що цього року помітно збільшилося бойове застосування по Криму й загалом по напрямку в бік півострова, наштовхує на певну думку.

Це свідчить про те, що завдання вийти цього року на Крим, почати звільняти або звільнити – здійсненне,

– наголосив полковник запасу.

І це завдання, додав льотчик-інструктор, уже почали реалізовувати.

Що відомо про удар по аеродрому "Бельбек"