Наслідки ударів по російському аеродрому в Джанкої: з'явилися перші супутникові фото
Джерело:"Схеми"
Журналісти опублікували супутникові знімки Planet Labs за 19 квітня, на яких видно наслідки ударів по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкої.
Зокрема пошкодження можна побачити біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони.
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Супутникові фото наслідків прильотів по аеродрому окупантів
Авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив, що на знімках ми можемо побачити точкові удари по засобах ППО, що вивело їх з ладу, та ураження складу БК ворога.
Він додав, що, судячи по супутникових знімках, від ракетного удару були також уражені системи, що залучені в роботі РЛС та ППО.
Наслідки ударів по аеродрому ворога в Джанкої:
Росіяни передислокували більшість авіації після ударів по Джанкою
Як повідомляло Радіо Свобода, на цьому кримському аеродромі дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу Збройних сил Росії, три авіаційні ескадрильї.
За словами авіаексперта Храпчинського, цей аеродром – одна з найбільших баз для російських гелікоптерів, а також військовий транспортний вузол, який слугує для переміщення як техніки й боєприпасів, так і особового складу.
Слід зауважити, що після нанесення ударів, більшість авіації була передислокована,
– зауважив Храпчинський.
Що відомо про вибухи в Джанкої
- В ніч проти 17 квітня в районі військового аеродрому окупованому Джанкої пролунали вибухи.
- У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України, завдали ударів по визначених військових російських цілях.
- Згодом у ГУР МО опублікували перелік знищеної або критично пошкодженої російської техніки: це 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО й апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
- Агенти "Атеш" звернули увагу на те, що окупанти так сильно вірили у свою ППО, що порозміщували біля неї склади з боєприпасами. Тож детонація після ударів по ЗРК С-400 була дуже довгою.