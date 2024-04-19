Наслідки ударів по російському аеродрому в Джанкої: з'явилися перші супутникові фото

Журналісти опублікували супутникові знімки Planet Labs за 19 квітня, на яких видно наслідки ударів по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкої.

Зокрема пошкодження можна побачити біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони.

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Супутникові фото наслідків прильотів по аеродрому окупантів

Авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив, що на знімках ми можемо побачити точкові удари по засобах ППО, що вивело їх з ладу, та ураження складу БК ворога.

Він додав, що, судячи по супутникових знімках, від ракетного удару були також уражені системи, що залучені в роботі РЛС та ППО.

Наслідки ударів по аеродрому ворога в Джанкої:

Росіяни передислокували більшість авіації після ударів по Джанкою

Як повідомляло Радіо Свобода, на цьому кримському аеродромі дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу Збройних сил Росії, три авіаційні ескадрильї.



За словами авіаексперта Храпчинського, цей аеродром – одна з найбільших баз для російських гелікоптерів, а також військовий транспортний вузол, який слугує для переміщення як техніки й боєприпасів, так і особового складу.

Слід зауважити, що після нанесення ударів, більшість авіації була передислокована,

– зауважив Храпчинський.

Що відомо про вибухи в Джанкої