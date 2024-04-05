Скільки літаків було на летовищах у Росії до атаки БпЛА: з'явилися супутникові знімки

У ніч на 5 квітня країна-агресорка зазнала масованої атаки дронів. Під ударом опинилися військові летовища "Морозовськ", "Енгельс" та "Єйськ".

Журналісти оприлюднили супутникові знімки російських аеродромів у переддень атаки БпЛА.

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Скільки літаків було на летовищах, які атакували дрони

Так, відповідно до знімку Planet Labs на аеродромі "Енгельс" 4 квітня перебувало щонайменше вісім стратегічних бомбардувальників: три Ту-160 та п’ять Ту-95. Також супутник зафіксував по одному Іл-76 і Ту-22. Загалом на кадрах зафіксовано 10 літаків.



На військовому аеродромі у Єйську були розташовані близько 30 повітряних суден: десять тренувально-бойових літаків Л-39, п’ять транспортних літаків Ан-26 і по одному Ан-74 та Ан-12, чотири винищувачі типу Су-27, 4 – Су-25, один Су-30, а також гелікоптери Ка-27, один Мі-8 та два навчально-тренувальні літаки Ту-134УБЛ.



На летовищі у Морозовську, відповідно до знімку Planet Labs, станом на 4 квітня було 29 винищувачів різних типів, більшість з яких Су-34.

Супутникові знімки летовищ у Росії / Фото "Схеми"

Нагадаємо, джерела 24 Каналу повідомили, що за атакою на Морозовськ стоїть СБУ. Там знищено щонайменше 6 літаків, ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень.

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