Або українські "Бобри", або російські партизани: як атакували аеродром у Пскові

Вночі 30 серпня зазнав атаки військовий аеродром у Пскові. Найімовірніше, удару завдали саме безпілотниками.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що атакувати ворожий аеродром могли як з території України, так і з Росії.

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За його словами, могли використати ті самі дрони "Бобри", які останнім часом ходять на Москву. Вони проходять 500 кілометрів, але дальність польоту обмежується лише пальним.

Якщо ж додати підвісний паливний бак, то дрон пройде ще 200 кілометрів і може дістати до Пскова.

Версія Буданова також можлива

Світан вважає, що аеродром могли атакувати також з території Росії. Про це раніше заявив очільник української розвідки Кирило Буданов, але без жодних деталей.

Наприклад, дрони могли закупити безпосередньо в Росії та підвісити на них бойові частини, які потім скинули в режимі реального часу. Це могли зробити як російські партизани, так і українські агенти.

"Обидва варіанти можуть бути. Але й "туман війни" ніхто не скасовував", – наголосив Світан.

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