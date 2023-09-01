Або українські "Бобри", або російські партизани: як атакували аеродром у Пскові
Вночі 30 серпня зазнав атаки військовий аеродром у Пскові. Найімовірніше, удару завдали саме безпілотниками.
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що атакувати ворожий аеродром могли як з території України, так і з Росії.
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За його словами, могли використати ті самі дрони "Бобри", які останнім часом ходять на Москву. Вони проходять 500 кілометрів, але дальність польоту обмежується лише пальним.
Якщо ж додати підвісний паливний бак, то дрон пройде ще 200 кілометрів і може дістати до Пскова.
Версія Буданова також можлива
Світан вважає, що аеродром могли атакувати також з території Росії. Про це раніше заявив очільник української розвідки Кирило Буданов, але без жодних деталей.
Наприклад, дрони могли закупити безпосередньо в Росії та підвісити на них бойові частини, які потім скинули в режимі реального часу. Це могли зробити як російські партизани, так і українські агенти.
"Обидва варіанти можуть бути. Але й "туман війни" ніхто не скасовував", – наголосив Світан.
Атака на аеродром у Пскові: основне
- Унаслідок атаки 30 серпня було знищено два російські військово-транспортні літаки Іл-76 і ще стільки ж пошкоджено. Саме їх ворог використовує для перевезення дронів-камікадзе з Ірану.
- Псков розташований за 700 кілометрів від України, а тому після атаки російські пропагандисти та прессекретар російського диктатора почали звинувачувати країни Балтії. Міністерка оборони Латвії назвала це "абсурдною вигадкою".
- Коли ж українська розвідка заявила, що удар по літаках завдали з території Росії, Дмітрій Пєсков не зміг це прокоментувати. Він рекомендував звернутися до військових, бо "це їхня прерогатива".