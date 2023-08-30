Не про населення йдеться: що найбільше хвилює пропагандистів в атаках дронів на Росію

У ніч проти 30 серпня на території країни-терористки розцвіла "бавовна". Безпілотники атакували одразу шість областей Росії. Росіянам час звикати до подібних атак, адже надалі їх кількість лише збільшуватиметься.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що атака на аеродром та знищення чотирьох Іл-76 стало справжнім шоком для росіян. Він зауважив, що Україна гідний противник, який може дати потужну відсіч російській агресії не тільки на своїй території, а й по військових об'єктах ворога.

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"Чим більше буде таких несподіванок для росіян, тим більший буде політичний, військовий і психологічний ефект", – сказав Фесенко.

Який вплив на росіян матиме атака на аеродром у Пскові: дивіться відео

Військовий і медійний ефект

Найбільш критична реакція, зокрема й в експертних, політичних та громадських колах, на атаки безпілотників на міста, не про населення йдеться. Росіян більше хвилює ситуація з військовими аеродромами.

За оцінками російських пропагандистів – коментаторів або українці мають зброю, щоб атакувати за 1000 кілометрів військові аеродроми, а російська ППО чомусь не може їх зупинити, або в українців є розгалужена агентурна мережа всередині Росії.

Обидва варіанти дуже погані для країни-агресора. Це для них шок. Вони цього не очікували,

– додав Фесенко.

На Росії вже протягом декількох місяців триває дискусія щодо сигналів повітряної тривоги. Ймовірно, вона посилюватиметься внаслідок того, що збільшуватиметься кількість повітряних атак ставатиме. Росіян треба привчати, якщо вони атакують Україну, неминуче будуть атаки на російську територію.

Росія це почала – Росія отримує відповідь,

– зазначив політолог.

На його думку, атака на аеродром у Пскові має військовий результат і медійний ефект одночасно. Адже атаки на бізнес-центр "Москва-Сіті" та на деякі інші міста мають переважно інформаційно-психологічний ефект частково обмежений. Подібні атаки продовжуватимуться й викликатимуть критичну реакцію у росіян.

До речі, для росіян стало несподіванкою те, що атака нібито пройшла через територію Білорусі, згідно з даними окупантів. Росіяни хотіли просунути пропагандистську версію буцімто їх атакували з території Балтійських країн, мовляв, Україна не здатна атакувати аеродроми в глибині Росії, а тут виявляється може.

Атака на аеропорт Пскову