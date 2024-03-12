Удар по авіазаводу з А-50 в Таганрозі: ЗСУ здатні досягати стратегічних об'єктів Росії
Джерело:Міноборони Британії
Атака на авіазавод у Таганрозі, яка відбулась 9 березня, підтверджує здатність Збройних Сил України досягати стратегічно важливих цілей на території Росії. Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Британії.
За даними британського оборонного відомства, від атак росіянам не вдається вберегти навіть ретельно захищені об’єкти.
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Ця атака демонструє, що українські операції все ще можуть досягати стратегічно важливих об'єктів на території Росії, навіть якщо такі об'єкти вважаються захищеними вважаються захищеними, чи то в повітрі, чи то на суші,
– йдеться у звіті.
Яке значення цього заводу
У розвідці розповіли, що завод у Таганрозі використовується для виробництва, модернізації, технічного обслуговування і ремонту літаків раннього повітряного попередження і управління A-50У ВПС Росії.
Варто зазначити, що цей об'єкт має більше значення для Росії, оскільки обслуговує стратегічні бомбардувальники великої дальності, транспортні літаки і є випробувальним центром для наступного покоління літаків А-100.
Постійна присутність активної протиповітряної оборони, розміщеної навколо аеродрому, свідчить про його важливість,
– додають у Міноборони Британії.
Зображення пошкоджень після атаки, які поширилися в мережі, демонструють пошкодження двох великих будівель, пов'язаних з парком А-50. Вони, найімовірніше, використовувалися для укриття літаків під час періодів глибокого технічного обслуговування.
Атака Таганрогу та пожежа на авіазаводі: що відомо
- 9 березня російський Таганрог, що у Ростовській області, зазнав масованої атаки дронами. За словами очевидців, пошкоджень зазнав авіаційний завод імені Берієва. Про саму атаку заявляв губернатор області Васілій Голубєв. Він навіть визнав, що є один поранений.
- Близько 03:23 російськими телеграм-каналами почали поширюватися повідомлення від очевидців. Вони заявляли, що пошкоджень зазнав завод Берієва і там спалахнула пожежа.
- Відомий волонтер Сергій Притула заявив, що літак А-50 з великою ймовірністю критично пошкоджений внаслідок атаки. Пов'язано це зі значними пошкодженнями самого ангару, в якому він був. Також він додав, що є ймовірність, що уражень зазнав ще один літак.