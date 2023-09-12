Чули якісь постріли, а потім влучила ракета, – волонтер з Німеччини розповів про атаку росіян

Волонтер з Німеччини, якому вдалося вижити, розповів про атаку російських окупантів на автівку іноземців на Донеччині. В той день загарбники вбили двох його колег.

Мавік Рубен поділився подробицями атаки росіян на машину волонтерів Road2Relief. Окупанти атакували автівку 9 вересня у Бахмутському районі.

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Що розповів волонтер

За словами Рубена, волонтери хотіли оцінити ситуацію в селі неподалік від Бахмута. А саме дізнатися, якої допомоги потребують цивільні. Однак під час поїздки їхню машину атакували російські військові. В результаті автівка перекинулася й загорілася.

Ми чули якісь вихідні постріли не дуже далеко, а потім в нас раптово влучила ракета. Я зміг звільнитися, пройти кілька миль і безпечно дістатися до українських військових,

– сказав волонтер.

Рубен заявив, що канадець Ентоні "Тонко" Ігнат та іспанка Емма Ігуаль загинули. За його словами, Емма була матір’ю організації Road2Relief, а Ентоні був кумедним хлопцем, що гарно жартував. Швед Йохан Матіс вижив. Його ушпиталили з опіками та пораненнями до однієї з лікарень Дніпра.

Всі ці волонтери допомагали українцям від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. Вони зробили багато хорошої роботи. Нині Рубен перебуває у лікарні Дніпра з травмою плеча та опіками кінцівок у стані середньої тяжкості. Його планують незабаром евакуювати до Німеччини для подальшого лікування.

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Що цьому передувало

Нагадаємо, російські загарбники атакували машину цих волонтерів близько 10 ранку біля міста Часів Яр. В той момент іноземці рухалися в напрямку Бахмута, щоб дістатися села Іванівське.

Спочатку була підтверджена смерть Ентоні Ігната. Його тіло вилучили з місця обстрілу. Стан голови організації Емми Ігуаль певний час був невідомим.

Як відреагував Зеленський

Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих волонтерів. Президент України повідомив, що двох інших іноземців привезли до Дніпра та розмістили в медичних закладах.

Голова держави заявив, що росіяни влучили в машину цих людей з ПТРК. За його словами, цей російський напад знову "підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обовʼязком людства зупинити терор і перемогти зло". Український лідер подякував всім, хто допомагає нашій державі протистояти агресії з боку Росії.