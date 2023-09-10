Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили по машині прямим влучанням з ПТРК. Це сталося у неділю, 10 вересня, поблизу міста Часів Яр, що на Донеччині.

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Що відомо про поранених волонтерів

Український лідер припустив, що може бути 2 жертви. За його словами, точно підтверджено смерть одного іноземця внаслідок атаки російських окупантів.

Станом на цей час точно відомо, що загинув канадець Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль. Мої співчуття рідним,

– сказав Зеленський.

Як повідомив голова держави, громадянина Німеччини Мавіка Рубена та громадянина Швеції Йохана Матіаса відправили до Дніпра. Там їм надається необхідна допомога в місцевих лікарнях.

Президент зазначив, що ця атака росіян знову "підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обовʼязком людства зупинити терор і перемогти зло". Зеленський подякував кожному у світі, хто допомагає Україні вистояти проти російської агресії. Він наголосив, що наша країна обов'язково переможе Росію.

Подробиці нападу на волонтерів

Організація Road2Relief заявила, що росіяни атакували машину членів її команди о 10 годині ранку. Це сталося тоді, коли волонтери виїхали зі Слов'янська до села Іванівське у напрямку Бахмута. Окупанти вдарили по автівці в районі міста Часів Яр. У транспорті перебувало четверо іноземців.