Бельбек у пріоритеті, – Братчук розповів про особливості атаки по Криму

31 січня прилетіло по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Нині продовжується процес демілітаризації Криму. Тобто відбувається знищення усіх систем ворога, які тримають купол протиповітряної оборони над півостровом.

Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що ця стратегія спрямована на те, аби захист росіян з повітря значно зменшився. Це допомагало б уражати військові об'єкти в Криму. До слова, вибухи на півострові чули у другій половині дня.

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Росіяни насичують півострів системами протиповітряної оборони, відповідними балістичними пусковими установками. Ними вони б'ють по території материкової України. Наприклад, дуже часто загарбники випускають ракети С-300 з околиць Джанкою.

Якщо говорити про ці атаки, що відбулися, Бельбек у цьому списку звичайно, є у пріоритеті,

– наголосив Братчук.

Адже цей той аеродром, на якому є дуже багато авіаційної техніки ворога. Вона може завдавати ударів, зокрема, по позиціях українських військових та по регіонах України в тилу. До слова, це не вперше, коли на Бельбек прилітає.

"Пункт номер один" – Бельбек – було уражено. У будь-якому разі, це задало шкоди військовому об'єкту, який є одним з ключових", – додав речник Української добровольчої армії "Південь".

Ворог не встигає

Тим часом гауляйтер Севастополя заявляв про те, що пошкоджено будинки у садовому кооперативі "Усть-Бельбек". Від місця влучання вони розташовані приблизно за 250 – 300 метрів.

"І коли говорили, зокрема, наші високопосадовці, військові про те, що буде уражатися саме система протиповітряної оборони в Криму, то ми бачимо, що це і відбувається", – зауважив Сергій Братчук.

Попри насиченість різними засобами ППО, росіяни не встигають реагувати на всі виклики та відбивати усі ракети, які летять у їхній бік. До слова, 31 січня повітряна тривога на півострові лунала понад 3 години.

Планування дуже чітке. Розвідка знала про ті моменти, які можна використати. Думаю, що такі атаки будуть ставати частішими й, власне, це призводить до ефективних ударів Повітряних сил,

– наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".

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